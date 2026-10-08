Robó en una despensa, escapó por los techos y apuntó con un revólver a policías

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre de 29 años fue detenido en Viale tras una persecución por techos y patios de viviendas. Estaba investigado por robos en una despensa y, al intentar escapar, apuntó con un arma de fuego a los efectivos. Secuestraron un revólver calibre 22 y elementos presuntamente robados.
Un hombre detenido en Viale tras una persecución policial fue acusado de participar en robos cometidos contra la despensa Santa Rita. El sospechoso, de 29 años, intentó escapar por techos y patios de viviendas del barrio 38 Viviendas y, durante la huida, apuntó con un revólver a los efectivos que intentaban interceptarlo.
El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría de Viale, luego de una investigación que incluyó relevamientos vecinales y el análisis de cámaras de seguridad aportadas por el comercio damnificado.
Según informó la Policía, las imágenes permitieron identificar al sospechoso, conocido con el alias de "Pollito". Posteriormente, los investigadores recibieron información de que ofrecía a la venta un teléfono celular de características similares al sustraído, en inmediaciones de calle Francisco Ramírez.
Escapó por patios y techos y amenazó a los policías
Los uniformados acudieron al lugar y localizaron al hombre, quien advirtió la presencia policial y emprendió la fuga. Se inició entonces una persecución a pie por pasillos, techos y patios de propiedades lindantes.
Durante el seguimiento, los agentes le dieron la voz de alto, pero el sospechoso desobedeció la orden y extrajo un revólver de entre sus prendas, con el que apuntó hacia los policías.
Finalmente, fue reducido en la vía pública. Los efectivos secuestraron un revólver calibre 22 con la numeración limada, un teléfono Redmi 14C, $27.665 en efectivo y una bicicleta Triplex rodado 26.
Intervino la Fiscalía
La fiscal Carolina Guzmán dispuso la aprehensión y el traslado del sospechoso a la Alcaidía Contravencional, previo examen médico.
El hombre quedó vinculado a actuaciones por robo, receptación sospechosa y amenazas calificadas, mientras continuaron las diligencias judiciales correspondientes.