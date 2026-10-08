Un detenido por pagar un pedido de sushi de $100.000 con un comprobante falso de Mercado Pago

Pagó sushi de $100.000 con un comprobante falso de Mercado Pago

Una presunta estafa con un comprobante falso de Mercado Pago por un pedido de sushi de $100.000 es investigada por la Policía de Entre Ríos. El hecho fue denunciado durante la noche de este miércoles por el propietario de un comercio gastronómico, quien aseguró que había entregado la mercadería sin recibir el dinero correspondiente.

Según la información policial, efectivos fueron comisionados por la División 911 a un domicilio ubicado sobre calle Almirante Brown, luego de que se informara sobre una supuesta maniobra fraudulenta.

En el lugar, el comerciante manifestó que había entregado un pedido de sushi por un valor de 100.000 pesos, cuyo pago habría sido acreditado mediante un comprobante falso de la billetera virtual Mercado Pago.

Identificaron a un hombre de 28 años

A partir de la denuncia, los funcionarios policiales realizaron las primeras actuaciones e identificaron a un hombre de 28 años vinculado con el hecho investigado.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el teléfono celular del hombre había sido restablecido a su configuración de fábrica.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía correspondiente, que dispuso continuar con las actuaciones para esclarecer lo sucedido.

Por disposición judicial, el hombre fue identificado y quedó supeditado a la causa, mientras que se procedió al secuestro de un teléfono celular.

El dispositivo quedó a disposición de la investigación, que buscará determinar las circunstancias de la presunta estafa.

Cómo funcionan las estafas con comprobantes falsos de Mercado Pago

El uso de billeteras virtuales y aplicaciones bancarias permitió el desarrollo de modalidades de fraude basadas en la presentación de comprobantes de pago falsificados.

Una de las maniobras más habituales consiste en mostrar una captura de pantalla que simula una transferencia exitosa, aunque el dinero nunca haya sido enviado.

Los delincuentes pueden utilizar imágenes editadas, comprobantes correspondientes a otras operaciones o archivos generados mediante herramientas digitales para hacer creer que el pago se realizó correctamente.

En muchos casos, el vendedor confía en la imagen presentada por el supuesto comprador y entrega el producto antes de comprobar que el dinero ingresó efectivamente a su cuenta.

Este tipo de maniobras puede afectar tanto a pequeños comercios gastronómicos como a vendedores particulares que realizan operaciones mediante plataformas de compraventa.

Por qué una captura de pantalla no garantiza el pago

Desde la empresa de ciberseguridad ESET advierten que las capturas de pantalla, por sí solas, no permiten confirmar la autenticidad de una transferencia.

Una imagen puede reproducir el diseño de una aplicación bancaria o billetera virtual sin que exista una operación real detrás.

Además, los comprobantes pueden ser modificados mediante programas de edición o herramientas de inteligencia artificial, que permiten alterar montos, fechas, nombres y otros datos.

Por este motivo, la presentación de un comprobante no debe considerarse suficiente para confirmar que una operación fue acreditada.

La recomendación principal es verificar el movimiento directamente desde la cuenta del vendedor o del comercio.

Cinco señales para reconocer un comprobante falso

Existen diferentes indicios que pueden generar sospechas sobre la autenticidad de una captura de pantalla presentada como comprobante de pago.

Entre las principales señales de alerta se encuentran:

-Fecha y hora inconsistentes: los datos del comprobante no coinciden con el momento en que se realizó la compra.

-Monto incorrecto: la cifra que aparece en la imagen es diferente del importe acordado.

-Número de referencia sospechoso: el identificador de la operación es inexistente, genérico o no puede verificarse.

-Errores en el diseño: aparecen logotipos, colores o tipografías diferentes de los utilizados por la aplicación oficial.

-Nombre del destinatario equivocado: los datos de quien supuestamente recibió el dinero no corresponden con los del vendedor.

La presencia de estas irregularidades no confirma necesariamente que exista una estafa, pero constituye un motivo para revisar la operación antes de entregar el producto.

Cómo verificar que una transferencia de Mercado Pago sea real

La manera más segura de comprobar un pago es ingresar directamente a la aplicación de Mercado Pago desde el dispositivo del vendedor y revisar el historial de movimientos.

Allí se debe constatar que el dinero efectivamente haya ingresado a la cuenta y verificar que los datos coincidan con la operación realizada.

Es importante controlar el monto, la fecha, la hora, el nombre del pagador y el número de referencia, cuando esté disponible.

Mercado Pago también dispone de notificaciones dentro de su aplicación para informar sobre los pagos recibidos.

Sin embargo, la recomendación es no depender exclusivamente de una notificación ni de una imagen enviada por otra persona, sino confirmar el ingreso del dinero en la propia cuenta.

Si un comprador presenta una captura de pantalla, pero el dinero no aparece acreditado, lo aconsejable es esperar y verificar la operación antes de entregar el producto o prestar el servicio.

Tampoco se recomienda aceptar supuestos pedidos de pagos adicionales para liberar transferencias, ya que esta es otra de las modalidades utilizadas en fraudes digitales.