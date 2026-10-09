Santa Fe: detuvieron a una pareja acusada de estafar con falsos paquetes turísticos por casi 40.000 dólares

Una pareja fue detenida en el marco de una investigación por presuntas estafas con la venta de pasajes aéreos y paquetes turísticos. Según fuentes policiales, alrededor de diez personas habrían sido perjudicadas por un monto cercano a los 40.000 dólares.

Los sospechosos fueron identificados como Germán L., de 32 años, y Natalí D., de 35, quienes residen en Arroyo Seco, Santa Fe. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía y serían trasladados el próximo martes al Centro de Justicia Penal de Rosario para una audiencia imputativa.

La investigación está a cargo del fiscal Aurelio Cicerchia y apunta a una maniobra mediante la cual los acusados ofrecían viajes a precios preferenciales sin contar con un local comercial ni una agencia de turismo registrada.

Cómo funcionaba la presunta estafa con viajes

De acuerdo con la investigación, el contacto con los posibles clientes se realizaba exclusivamente por WhatsApp. Los sospechosos se presentaban como intermediarios o inversores de una empresa de viajes que supuestamente tenía acceso a tarifas especiales.

La operatoria incluía, en algunos casos, una primera transacción que sí se concretaba. La entrega efectiva de un pasaje permitía generar confianza y convencer a los clientes de que la propuesta era legítima.

Una vez establecida esa relación, los acusados captaban operaciones por montos mayores. Según la hipótesis de los investigadores, la mecánica se asemejaba a un esquema Ponzi, en el que las primeras operaciones exitosas contribuían a sostener la apariencia de legitimidad del negocio.

Además, algunas víctimas recibían la propuesta de convertirse en revendedoras de paquetes turísticos a cambio de una comisión. Sin embargo, después de recibir el dinero, los sospechosos comenzaban a postergar la entrega de los pasajes o la concreción de los viajes, con diferentes excusas.

Allanamientos en Arroyo Seco y Rosario

Los procedimientos fueron realizados este viernes por personal de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) en dos domicilios: uno ubicado en Gálvez al 900, en Arroyo Seco, y otro en Nicaragua al 800, en barrio Belgrano de Rosario.

En la vivienda de Arroyo Seco, los investigadores secuestraron cuatro teléfonos celulares, una computadora de escritorio, una notebook, diez tarjetas bancarias a nombre de los moradores y una credencial de productor y asesor de seguros a nombre de Germán L.

En el procedimiento realizado en Rosario, en tanto, se incautaron dos motocicletas: una KTM de 400 centímetros cúbicos y una Guerrero de 110. Los elementos secuestrados quedaron incorporados a la investigación para avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.

Los detenidos serán imputados el martes

La Fiscalía continúa con las actuaciones para determinar las responsabilidades de los acusados y establecer el alcance de las presuntas estafas. En principio, Germán L. y Natalí D. serán llevados a una audiencia imputativa el próximo martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El horario todavía no había sido confirmado.

La investigación busca establecer las circunstancias de las operaciones, la cantidad de personas afectadas y el perjuicio económico ocasionado por la venta de pasajes y paquetes turísticos que no se concretaron.