Un enfermera aprendía a manejar, saltó del auto durante una maniobra y murió atropellada por el vehículo

Una mujer murió atropellada por su propio automóvil mientras aprendía a manejar en la localidad de Saladas, provincia de Corrientes. La víctima fue identificada como Beatriz Bordón, una enfermera de 46 años que sufrió graves lesiones luego de una maniobra de retroceso que terminó fuera de control.

El accidente ocurrió alrededor de las 23 del miércoles, cuando la mujer practicaba conducción junto a un sobrino que le estaba enseñando a manejar. Ambos se encontraban frente a la vivienda de Bordón y utilizaban el automóvil de su propiedad.

Según informaron fuentes cercanas al caso a Diario Época, la conductora se asustó durante una maniobra de marcha atrás y decidió arrojarse del vehículo. Sin embargo, el automóvil habría impactado contra otro rodado estacionado y regresado en dirección hacia donde había caído la mujer, atropellándola.

Cómo ocurrió el accidente mientras aprendía a manejar

De acuerdo con la información conocida, Beatriz Bordón se encontraba realizando prácticas de conducción durante la noche del miércoles, acompañada por un familiar.

La mujer estaba aprendiendo a manejar y, aparentemente, no era la primera vez que realizaba este tipo de ejercicios. En determinado momento, mientras intentaba efectuar una maniobra de retroceso, perdió el control de la situación y se arrojó del automóvil.

Según la reconstrucción preliminar, el vehículo continuó desplazándose hasta impactar contra otro automóvil que se encontraba estacionado.

Tras la colisión, el rodado habría rebotado y regresado hacia el lugar donde Bordón había quedado tendida en el suelo. El automóvil terminó pasando por encima de la mujer, quien sufrió lesiones de extrema gravedad.

Luego del accidente, Beatriz Bordón recibió asistencia y fue trasladada de inmediato al hospital de Saladas. Debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales dispusieron su derivación urgente al Hospital Escuela de la capital correntina.

La mujer ingresó al establecimiento sanitario en estado crítico, pero falleció poco después como consecuencia de las heridas sufridas.

La víctima tenía 46 años y era madre de un niño de 11 años. Bordón era una reconocida enfermera de Saladas, donde familiares y amigos la conocían como “Betty”.

La Fiscalía investiga las circunstancias de la muerte

A raíz del fallecimiento, se inició una investigación fiscal para determinar cómo se produjo el accidente.

Durante la jornada posterior al hecho, familiares de la víctima y vecinos que presenciaron el episodio prestaron declaración ante las autoridades. Además, se realizaron pericias destinadas a reconstruir la secuencia de movimientos del automóvil y establecer las circunstancias del atropello.

La principal reconstrucción conocida hasta el momento indica que la mujer se arrojó del vehículo durante una maniobra de marcha atrás y que el automóvil regresó hacia ella después de impactar contra otro rodado.

No obstante, la mecánica del accidente deberá ser establecida mediante las actuaciones y pericias correspondientes.