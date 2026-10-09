Un mal diagnóstico cambió la vida de un joven y ahora necesita $6,4 millones para un estudio médico

Enzo Rodríguez, de 19 años, permanece en terapia intensiva por una encefalitis autoinmune que inicialmente fue diagnosticada como epilepsia. Su familia asegura que sufrió una falla multiorgánica tras recibir medicación y necesita un estudio de $6.400.000 que su obra social todavía no autorizó.
Enzo Rodríguez, un joven neuquino de 19 años, lleva nueve meses internado por una encefalitis autoinmune y necesita un estudio médico de $6.400.000 que su obra social aún no autorizó. Actualmente permanece en terapia intensiva del Sanatorio Fleni, en Buenos Aires, mientras su familia impulsa una campaña solidaria para reunir el dinero necesario.
El joven, oriundo de una familia de Zapala, es futbolista y estudiante de Kinesiología y Fisiatría en la Universidad de Flores (UFLO). Jugó en CEOS de Junín de los Andes y se desempeñaba como mediocampista defensivo en el Club Eucalipto Blanco del Limay, de Neuquén capital.
Su situación comenzó el 29 de noviembre de 2025, cuando sufrió una fuerte convulsión. Según el relato familiar difundido por LM Neuquén, inicialmente le diagnosticaron epilepsia por estrés y recibió tratamiento con fenitoína y ácido valproico. Su familia atribuye a esa medicación una posterior falla multiorgánica.
De un diagnóstico de epilepsia a una encefalitis autoinmune
El 3 de enero de 2026, mientras se encontraba en Mendoza junto a familiares maternos, Enzo sufrió una nueva convulsión y debió ser internado.
El 12 de enero ingresó a terapia intensiva, donde sufrió un paro cardíaco, fue reanimado y permaneció durante 12 días en estado crítico.
Después de salir de terapia, recibió un diagnóstico diferente al inicial: encefalitis autoinmune, una enfermedad que, en su caso, provocó inflamación cerebral y crisis convulsivas persistentes.
Debido a que es hijo de un militar, fue derivado al Hospital Militar de Buenos Aires, donde permaneció durante siete meses.
Según la información proporcionada por su familia, durante esa internación debió ser intubado en 18 oportunidades, que se sumaron a una intervención anterior realizada en Mendoza.
Su estado de salud y las complicaciones que enfrenta
Hace aproximadamente un mes y medio, Enzo fue trasladado al Sanatorio Fleni, especializado en neurología.
El martes anterior a la publicación del relato familiar sufrió otra crisis convulsiva y necesitó una nueva intubación, la número 20 desde el comienzo de su enfermedad.
El joven quedó en estado convulsivo persistente y continúa internado en terapia intensiva.
De acuerdo con la información difundida, recibe seis medicamentos antiepilépticos y tratamiento inmunosupresor con rituximab. También presenta una neumonía por broncoaspiración y permanece bajo sedación.
La inflamación cerebral afectó ambos lóbulos temporales, vinculados con funciones de la memoria. Su familia relató que actualmente no recuerda a sus familiares ni que estaba cursando una carrera universitaria.
Qué dijo su madre sobre el diagnóstico inicial
La madre del joven, Isabel Cinthia Malvagna, fue consultada por LM Neuquén sobre la posibilidad de que hubiera existido mala praxis durante la primera atención médica.
La pregunta estuvo relacionada con el diagnóstico inicial de epilepsia y la falta de una punción lumbar en esa etapa.
Sin embargo, la mujer prefirió no atribuir responsabilidades y explicó que la prioridad familiar es la recuperación de su hijo. “Hoy no lo tomamos como mala praxis. Tenemos tantas cosas que pensar en la salud de él que es lo último que estamos pensando. Solo queremos que se resuelva lo antes posible”, afirmó.
De esta manera, la familia evitó formular una acusación por mala praxis y concentró su pedido público en la necesidad de acceder a los estudios solicitados por los médicos.
Necesita un estudio que cuesta $6.400.000
Para determinar si la encefalitis autoinmune continúa activa y definir cómo seguir con el tratamiento, los profesionales solicitaron un panel completo de estudios mediante punción lumbar.
Según explicó la familia, el pedido médico fue realizado hace aproximadamente un mes y comprende más de 20 análisis, algunos de los cuales deben enviarse a Estados Unidos e Inglaterra.
El costo total informado asciende a $6.400.000.
La familia aseguró que la obra social OSFA, correspondiente a la cobertura que posee Enzo por su padre militar, todavía no autorizó la realización de los estudios.
Ante esta situación, sus padres iniciaron una campaña para reunir el dinero y poder afrontar el procedimiento solicitado.
Una familia que acompaña a Enzo desde hace nueve meses
Los padres del joven son Isabel Cinthia Malvagna y Alejandro Ramírez, quienes permanecen pendientes de su evolución médica en Buenos Aires.
La familia reside actualmente en Zapala, aunque también tiene vínculos con Neuquén capital.
Enzo tiene un hermano mayor, Lucas, de 24 años, que es militar y está destinado en Las Lajas, y una hermana menor, Isis, de 11 años.
Debido a las dificultades que implica sostener la estadía familiar en Buenos Aires, la niña permanece al cuidado de familiares en Mendoza.
Mientras tanto, sus padres continúan acompañando la internación y buscando los recursos necesarios para afrontar los estudios pendientes.
Cómo colaborar con la campaña solidaria por Enzo
La familia puso en marcha la iniciativa “Una cadena de humanidad por Enzo”, con el objetivo de recaudar fondos para cubrir el estudio médico de $6.400.000.
Para quienes deseen colaborar económicamente, difundieron los siguientes alias:
-Alias de la madre: chiny2310 — Isabel Cinthia Malvagna.
-Alias del padre: vampy.82 — Alejandro Ramírez.
Los familiares señalaron que cualquier aporte puede ayudar a reunir el dinero solicitado y también pidieron compartir la campaña a través de redes sociales y grupos de WhatsApp.
Enzo continúa internado en terapia intensiva, mientras sus padres esperan poder acceder al estudio que solicitaron los profesionales para evaluar la actividad de la encefalitis y definir los próximos pasos de su tratamiento.