El cable fue retirado de la calzada tras el accidente

Un motociclista chocó contra un cable caído en Concordia y sufrió una herida en el cuello y politraumatismos durante la madrugada de este viernes 9 de octubre. El accidente ocurrió en la intersección de las calles Feliciano y Rawson, donde un cable había quedado atravesado sobre la calzada, aparentemente como consecuencia de la tormenta.

El conductor, un joven de 22 años, debió ser trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde recibió atención médica. Según el parte sanitario, presentaba un traumatismo encéfalo craneano (TEC), una lesión en el cuello que requería sutura y otros traumatismos.

Desde el establecimiento de salud informaron que el paciente se encontraba hemodinámicamente estable y permanecía en observación, a la espera de una nueva evaluación médica para determinar la evolución de sus lesiones.

Cómo ocurrió el accidente con el cable caído

El siniestro se produjo durante la madrugada del viernes, cuando el motociclista circulaba por la zona de Feliciano y Rawson, en Concordia.

Según la información recabada por Diario Río Uruguay, un cable habría quedado flojo después de la tormenta que afectó a la ciudad y terminó desprendiéndose durante la madrugada.

De esta manera, el tendido quedó atravesado sobre la calle y el joven impactó contra él mientras conducía su motocicleta.

El choque le provocó una lesión en la zona del cuello y distintos traumatismos, por lo que personas que se encontraban en las inmediaciones acudieron para asistirlo.

Hasta el momento, no se informó oficialmente a qué empresa pertenecía el cable ni cuáles fueron las circunstancias exactas de su desprendimiento.

Un trabajador ayudó al motociclista herido

Un trabajador de una empresa de mensajería, que se encontraba a aproximadamente media cuadra del lugar del accidente, relató que participó de las primeras tareas de asistencia.

Según explicó al medio local, fue una de las primeras personas en acercarse al motociclista después del impacto.

Junto con otros vecinos, solicitó una ambulancia al advertir que el joven presentaba una herida en el cuello y necesitaba atención médica.

El testigo contó que, inicialmente, el motociclista no quería ser trasladado al hospital porque manifestaba que debía ir a trabajar.

Sin embargo, debido a las lesiones que presentaba, quienes lo asistieron insistieron en la necesidad de solicitar atención sanitaria.

Finalmente, el joven fue trasladado al hospital Masvernat para recibir las curaciones correspondientes y permanecer bajo control profesional.

Qué informó el hospital Masvernat sobre su estado de salud

El parte médico emitido por el Hospital Delicia Concepción Masvernat confirmó que el paciente ingresó con diferentes lesiones provocadas por el accidente.

Entre ellas se mencionó un traumatismo encéfalo craneano (TEC) y una herida de tipo escalpe en la región del cuello, aparentemente superficial, que requería sutura.

Los profesionales también constataron politraumatismos como consecuencia del impacto.

Pese a las lesiones, el joven se encontraba hemodinámicamente estable, es decir, sin signos informados de inestabilidad circulatoria al momento de la evaluación.

El paciente permaneció en observación para una nueva valoración médica.

Asimismo, se aguardaba la intervención del médico policial para determinar el tiempo estimado de curación y establecer el carácter de las lesiones.