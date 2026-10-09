Por una estafa en Nogoyá, secuestraron dinero, celulares y notebooks en Concepción del Uruguay

La investigación por una estafa denunciada en Nogoyá el 11 de septiembre derivó en un allanamiento en Concepción del Uruguay. Un hombre de 40 años fue detenido y la Policía secuestró teléfonos celulares, computadoras portátiles y dinero en efectivo. Interviene el fiscal Fernando René Martínez.
Una investigación por una estafa en Nogoyá culminó con la detención de un hombre de 40 años en Concepción del Uruguay, durante un allanamiento realizado este miércoles por personal policial de ambas ciudades. En el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares, computadoras portátiles y dinero en efectivo, elementos que serán incorporados a la causa judicial.
El operativo fue resultado de un trabajo coordinado entre la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Nogoyá y la División Investigaciones de la Jefatura Departamental Uruguay.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada el 11 de septiembre de 2026 y se encuentra bajo la intervención del fiscal Fernando René Martínez, quien dirigió las diligencias investigativas.
Cómo comenzó la investigación por estafa en Nogoyá
De acuerdo con la información policial, la investigación comenzó cuando una persona denunció haber sido víctima de una presunta maniobra fraudulenta en Nogoyá.
A partir de esa presentación, los efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal iniciaron distintas tareas para identificar al posible responsable y establecer su ubicación.
Con el avance de las diligencias, los investigadores reunieron elementos que orientaron la pesquisa hacia Concepción del Uruguay, donde se encontraría domiciliado el principal sospechoso.
Ante esa situación, solicitaron la colaboración de sus pares de la Jefatura Departamental Uruguay para localizar el inmueble e identificar al hombre investigado.
El trabajo conjunto permitió corroborar el domicilio y reunir información que fue presentada ante la Fiscalía interviniente.
Allanamiento y detención en Concepción del Uruguay
Con los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías las correspondientes medidas judiciales.
La Justicia autorizó el allanamiento, el secuestro de elementos de interés para la causa y la detención del sospechoso.
El procedimiento se concretó durante el mediodía del miércoles en una vivienda ubicada sobre calle Dra. Ratto, en Concepción del Uruguay.
En el lugar trabajaron efectivos policiales de las departamentales de Nogoyá y Uruguay, quienes llevaron adelante las medidas ordenadas por la autoridad judicial.
Como resultado, fue detenido un hombre de 40 años, señalado como presunto responsable de la estafa denunciada en septiembre.
El acusado quedó a disposición de la Fiscalía, mientras continúan las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho.
Secuestraron celulares, notebooks y dinero en efectivo
Durante el allanamiento, los investigadores también incautaron distintos elementos considerados de interés para la causa.
Entre los objetos secuestrados se encuentran teléfonos celulares, computadoras portátiles y dinero en efectivo, aunque no se precisó la cantidad de dispositivos ni el monto del dinero hallado. Los elementos serán sometidos a las pericias correspondientes para determinar si contienen información vinculada con la presunta maniobra fraudulenta.
Los dispositivos electrónicos podrían aportar datos relevantes para reconstruir los hechos investigados, aunque su eventual relación con la estafa deberá establecerse mediante el análisis de las pruebas.
El material secuestrado fue incorporado a las actuaciones que lleva adelante la Fiscalía a cargo de Fernando René Martínez.