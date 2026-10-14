 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Investigan una estafa telefónica en Santiago del Estero

Cayó en el cuento de la transferencia para desbloquear su cuenta y perdió más de un millón de pesos

Una mujer recibió una llamada de un falso operador de una financiera que le pidió transferir dinero para desbloquear su cuenta. Perdió $1.068.665.

14 de Octubre de 2026
Una mujer fue víctima de una estafa con Naranja X
Una mujer fue víctima de una estafa con Naranja X

Una mujer recibió una llamada de un falso operador de una financiera que le pidió transferir dinero para desbloquear su cuenta. Perdió $1.068.665.

Una mujer de 42 años fue víctima de una maniobra fraudulenta en Santiago del Estero y perdió más de un millón de pesos de sus ahorros personales, según consta en la denuncia que realizó ante la policía.

 

La víctima, identificada como Juana Rosa Frías, se disponía a ingresar a su billetera virtual de Naranja X cuando recibió un llamado telefónico desde una línea con característica de Buenos Aires.

 

Durante la comunicación, un sujeto se hizo pasar por un operador de la firma e instruyó falsamente a la mujer a realizar una transferencia bancaria a un CBU determinado para lograr el "desbloqueo" de su cuenta.

Engañada por la urgencia del discurso, la damnificada realizó una transferencia por el monto exacto de $1.068.665 hacia la cuenta indicada por el estafador con la intención de solucionar el supuesto inconveniente operativo.

 

Inmediatamente concretado el envío del dinero, el delincuente cortó la comunicación y bloqueó de manera permanente el número telefónico de la víctima, imposibilitando cualquier intento de reclamo o contacto posterior por su parte.

 

Frías radicó la denuncia en la Comisaría 50 a las 22.15, tras lo cual la fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens dispuso la elevación del expediente hacia la División de Delitos Económicos para rastrear la cuenta receptora. (Fuente: El Liberal)

Temas:

Estafa con Naranja X Naranja X estafa telefónica Billetera Virtual
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso