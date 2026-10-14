Cayó en el cuento de la transferencia para desbloquear su cuenta y perdió más de un millón de pesos

Una mujer fue víctima de una estafa con Naranja X

Una mujer de 42 años fue víctima de una maniobra fraudulenta en Santiago del Estero y perdió más de un millón de pesos de sus ahorros personales, según consta en la denuncia que realizó ante la policía.

La víctima, identificada como Juana Rosa Frías, se disponía a ingresar a su billetera virtual de Naranja X cuando recibió un llamado telefónico desde una línea con característica de Buenos Aires.

Durante la comunicación, un sujeto se hizo pasar por un operador de la firma e instruyó falsamente a la mujer a realizar una transferencia bancaria a un CBU determinado para lograr el "desbloqueo" de su cuenta.

Engañada por la urgencia del discurso, la damnificada realizó una transferencia por el monto exacto de $1.068.665 hacia la cuenta indicada por el estafador con la intención de solucionar el supuesto inconveniente operativo.

Inmediatamente concretado el envío del dinero, el delincuente cortó la comunicación y bloqueó de manera permanente el número telefónico de la víctima, imposibilitando cualquier intento de reclamo o contacto posterior por su parte.

Frías radicó la denuncia en la Comisaría 50 a las 22.15, tras lo cual la fiscal Dra. Dahiana Pérez Vicens dispuso la elevación del expediente hacia la División de Delitos Económicos para rastrear la cuenta receptora. (Fuente: El Liberal)