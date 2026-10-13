Murió un hombre que viajaba en un colectivo de larga distancia en la ruta 14

Murió un pasajero en un colectivo de larga distancia

Un pasajero de un colectivo de larga distancia falleció mientras viajaba en una unidad que se desplazaba desde Buenos Aires hacia la provincia de Misiones. El hecho ocurrió en jurisdicción de Concepción del Uruguay y fue abordado por personal de Gendarmería Nacional y de la Policía de Entre Ríos.

El procedimiento se inició tras una alerta recibida por efectivos del Escuadrón 6 “Concepción del Uruguay” de Gendarmería Nacional, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 124,5.

Ante la situación, se coordinó un operativo con efectivos de la Policía de Entre Ríos para realizar las actuaciones correspondientes y establecer las circunstancias del fallecimiento.

Personal de Criminalística de la Policía de Entre Ríos, con asiento en Concepción del Uruguay, llevó adelante las pericias y las inspecciones forenses dispuestas en el marco del procedimiento.

Una vez finalizadas las medidas correspondientes, el cuerpo fue trasladado en un móvil forense policial hasta la morgue del hospital local.

La persona fallecida fue identificada como Juan Rubén Barros. Hasta el momento, no se informaron públicamente las causas del deceso.

En el caso intervino la Fiscalía de turno, a cargo del doctor Eduardo Santos, quien impartió las directivas correspondientes para avanzar con las actuaciones judiciales.

Tras finalizar el procedimiento, el colectivo de larga distancia pudo continuar con su itinerario previsto hacia la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, indica La Pirámide.