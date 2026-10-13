Dictaron prisión preventiva para los dos detenidos por el violento asalto al abogado de San José

Atacaron a un abogado durante un intento de asalto.-

La Justicia dictó prisión preventiva para los dos imputados por el violento intento de robo a la vivienda del abogado Gustavo Velzi, ocurrido durante la madrugada del lunes en San José, departamento Colón. El acusado mayor de edad permanecerá detenido durante 60 días, mientras que el adolescente de 16 años cumplirá 30 días de prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria.

La resolución fue adoptada por el juez de Garantías subrogante Dante Command, tras una audiencia de medidas de coerción, publicó 03442. El magistrado dispuso la prisión preventiva de Ángel Joel Fernández, mientras que para el menor, identificado con las iniciales N.C.O., ordenó la modalidad domiciliaria.

Previamente, ambos habían sido imputados por el fiscal Alejandro Perroud, de la Unidad Fiscal Colón, como presuntos coautores del delito de robo doblemente agravado por escalamiento y por el uso de arma, en grado de tentativa.

Cómo ocurrió el violento intento de robo

El hecho se registró alrededor de las 5:50 del lunes, en una vivienda ubicada sobre calle Malvinas Argentinas al 1300, propiedad del abogado Gustavo Velzi.

Según la investigación, los dos sospechosos ingresaron al inmueble después de escalar el muro perimetral e intentaron sustraer una bicicleta.

Al ser descubiertos por el propietario y un familiar, se produjo un enfrentamiento. Uno de los intrusos habría utilizado un cuchillo para atacar al abogado, mientras que el otro lo golpeó en la espalda con una piedra.

El yerno de Velzi intervino para defenderlo y también resultó lesionado. De acuerdo con la información judicial, al menos una de las lesiones fue calificada como leve.

Las pruebas que reunió la Fiscalía

Tras el episodio, la Policía logró localizar y detener a los dos sospechosos mediante un operativo realizado en la zona.

Durante las primeras horas de investigación, los efectivos reunieron registros de cámaras de seguridad, elementos vinculados con la identificación de los involucrados y secuestraron el cuchillo presuntamente utilizado durante el ataque.

Ambos detenidos fueron imputados el lunes, a partir de las 16, en la Unidad Fiscal Colón, con asistencia de la Defensa Oficial.

Posteriormente, se desarrolló la audiencia ante el juez Command, quien intervino en reemplazo del magistrado Jesús Penayo Amaya.

Según la información difundida, el imputado mayor de edad registra antecedentes penales. La investigación continúa bajo la responsabilidad de la Fiscalía.

“Fue una imprudencia de mi parte”, reconoció el abogado que enfrentó a asaltantes

El abogado había relatado el ataque a Elonce

Tras el hecho, Gustavo Velzi habló con Elonce y contó que su familia advirtió la presencia de los intrusos cuando los perros comenzaron a ladrar y una de sus hijas revisó las cámaras de seguridad.

“Yo intenté frenarlos porque pensé que era una cuestión menor. Nunca pensé que me iba a enfrentar con alguien con un cuchillo”, expresó.

El abogado reconoció que reaccionó espontáneamente y que, al analizar lo sucedido, comprendió el peligro al que se había expuesto. “Pensándolo después, con la cabeza fría, te das cuenta de que fue una imprudencia de mi parte”, sostuvo.

Velzi también había mencionado la posible participación de una tercera persona que habría actuado como campana. Sin embargo, la imputación y las medidas judiciales informadas hasta el momento alcanzan a dos personas.

El damnificado destacó la rápida intervención policial y explicó que las imágenes de seguridad fueron fundamentales para aportar información sobre los sospechosos.