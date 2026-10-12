El abogado Gustavo Velzi habló con Elonce sobre el violento intento de asalto que sufrió durante la madrugada de este lunes en su vivienda de San José, departamento Colón. El damnificado contó que enfrentó a los intrusos sin saber que uno estaba armado con un cuchillo y reconoció que su reacción pudo haber tenido consecuencias graves.

El episodio ocurrió alrededor de las 5:46, cuando los perros de la familia comenzaron a ladrar insistentemente. Ante esta situación, una de las hijas del abogado revisó las cámaras de seguridad y descubrió que había desconocidos dentro de la propiedad.

“Yo intenté frenarlos porque pensé que era una cuestión menor. Nunca pensé que me iba a enfrentar con alguien con un cuchillo”, expresó Velzi.

“Fue una imprudencia de mi parte”

El abogado reconoció que, al encontrarse con los intrusos, reaccionó espontáneamente y no dimensionó el peligro al que se exponía.

“Más allá de todo, fue una situación imprudente también de mi parte estar ahí a la defensiva y tener la posibilidad de que me lastimen, o incluso hasta que me quiten la vida por un objeto”, reflexionó.

En ese sentido, señaló que después del episodio pudo analizar lo ocurrido con mayor tranquilidad y comprender el riesgo que había corrido. “Pensándolo después, con la cabeza fría, te das cuenta de que fue una imprudencia de mi parte”, sostuvo.

“Fue una imprudencia de mi parte”, reconoció el abogado que enfrentó a asaltantes

Reveló que había tres involucrados

Velzi precisó que, según pudo reconstruir, tres personas participaron del intento de robo, aunque inicialmente se había informado sobre dos intrusos. "Uno hacía de campana en la esquina”, explicó.

También aseguró que los sospechosos fueron detenidos y señaló que uno tendría 22 años, mientras que otro es un adolescente de 16 años oriundo de Córdoba. Según su relato, los otros dos involucrados serían de Concordia.

El abogado indicó que los delincuentes no lograron sustraer objetos de la vivienda, aunque destacó el impacto emocional que dejó el episodio. “No alcanzaron a sustraer nada, pero es más bien el momento, el susto, la sensación de inseguridad que te queda después”, manifestó.

Atacaron a un abogado durante un intento de asalto (foto 03442)

Destacó la rápida intervención policial

El damnificado explicó que la familia realizó la denuncia y aportó imágenes de las cámaras de seguridad, además de las características físicas de los sospechosos.

“Llamamos enseguida, dimos indicaciones, tenemos cámaras y la posibilidad también de dar con la fisonomía de ellos como para poder identificarlos”, señaló.

Asimismo, destacó el trabajo de los efectivos que intervinieron en el procedimiento y aseguró que actuaron rápidamente para localizar a los involucrados.

Respecto de la situación judicial, Velzi indicó que los sospechosos serían indagados durante la tarde y mencionó que uno de los mayores tendría antecedentes por tentativa de homicidio. La eventual prisión preventiva deberá ser resuelta por la Justicia.

Finalmente, el abogado insistió en que lo ocurrido pudo haber terminado de otra manera y remarcó que la principal consecuencia fue el temor que quedó en su familia tras el violento episodio.