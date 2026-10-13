Choque fatal en Ruta 39: las tres víctimas eran de Urdinarrain y viajaban en un vehículo municipal hacia Paraná

Las tres personas que murieron en el choque fatal ocurrido este martes sobre la Ruta Provincial 39 eran oriundas de Urdinarrain y viajaban hacia Paraná en un vehículo perteneciente al área de Desarrollo Social de ese municipio. Así lo confirmó a Elonce la subjefa de la Policía Departamental Tala, Etelvina Piccni, quien brindó nuevos detalles sobre la tragedia.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 4:50, a la altura del kilómetro 56 de la Ruta 39, frente al acceso al Jockey Club de Rosario del Tala. Allí, un camión que transportaba bolsas de cal viva chocó de frente contra una Citroën Berlingo, luego de presuntamente embestir a un caballo suelto.

La funcionaria policial precisó que las víctimas eran dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, cuyas identidades todavía no fueron informadas.

Las víctimas viajaban hacia Paraná por cuestiones asistenciales

Piccini confirmó que la camioneta involucrada en el accidente pertenecía al área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Urdinarrain.

“Ahora puedo confirmar que la Berlingo pertenece a Desarrollo Social del municipio de la ciudad de Urdinarrain y que los tres ocupantes son oriundos de la ciudad”, expresó a Elonce.

Además, indicó que los ocupantes se dirigían hacia Paraná y que, según la información aportada por funcionarios municipales, el viaje estaba relacionado con gestiones de carácter asistencial.

Tras conocerse la tragedia, autoridades de Urdinarrain se trasladaron hasta Rosario del Tala. Entre ellas se encontraban el secretario de Gobierno, a cargo de la Intendencia, un abogado y la secretaria de Desarrollo Social.

La subjefa explicó que, hasta ese momento, restaba completar la notificación formal a los familiares de las víctimas.

Tres muertos en choque frontal entre un camión y una camioneta en Ruta 39

El camión habría chocado contra un caballo suelto

Respecto de la mecánica del accidente, Piccini detalló que el camión circulaba en dirección este cuando presuntamente impactó contra un caballo que se encontraba sobre la calzada.

El choque con el animal habría provocado que el conductor perdiera el control del transporte y terminara impactando frontalmente contra la Berlingo, que avanzaba en sentido contrario.

“Por razones que se tratan de establecer, aparentemente, el camionero colisiona con un equino suelto en la ruta, habría perdido el control y eso hace que impacte con una Citroën Berlingo”, explicó la funcionaria.

La subjefa confirmó que el caballo murió en el lugar del siniestro y que la Policía trabaja para identificar a su propietario.

Consultada sobre la posibilidad de que tuviera alguna marca identificatoria, aclaró que todavía no habían finalizado las actuaciones correspondientes.

Choque fatal en Ruta 39 (foto Policía de Entre Ríos)

El camionero fue rescatado y permanece hospitalizado

La funcionaria también informó que el conductor del camión quedó atrapado dentro de la cabina como consecuencia del violento impacto.

Tras ser rescatado, fue trasladado al hospital de Rosario del Tala, donde permanecía bajo observación médica y se le realizaban distintos estudios.

Según los primeros datos, el camionero estaría fuera de peligro, aunque su estado de salud continuaba siendo evaluado por los profesionales.

En cuanto a las condiciones de circulación, Piccini indicó que no se habían registrado inconvenientes importantes de visibilidad al momento del accidente. “Según lo que me comunica el jefe de Caminera, a esa hora no había impedimentos y si bien, el cielo estaba nublado, las condiciones era normales”, manifestó.

Ruta 39 cortada y largas filas de vehículos

Como consecuencia del siniestro, la Ruta Provincial 39 permanecía cortada mientras trabajaban personal de Criminalística y Bomberos.

La subjefa departamental confirmó que se habían formado largas filas de vehículos y que no se estaban realizando desvíos, debido a la falta de caminos alternativos en ese sector.

Las tareas periciales buscan establecer con precisión cómo se produjo el choque y determinar las circunstancias en las que el caballo llegó a la ruta.

La tragedia volvió a poner en discusión el peligro que representan los animales sueltos en las rutas entrerrianas, especialmente durante la madrugada.

La Policía continúa trabajando para identificar al propietario del equino y avanzar con las actuaciones correspondientes, mientras se aguardan nuevas precisiones sobre las identidades de las víctimas.