Inauguraron la casa para mujeres en situación de violencia "Sara Inés Isaac”: qué servicios brinda

La Municipalidad de Paraná inauguró este miércoles el dispositivo territorial de protección “Sara Inés Isaac”, ubicado en la intersección de las calles Sattler y Corsini. El nuevo espacio contará con capacidad para alojar a 15 personas y brindará asistencia a mujeres que atraviesen situaciones de violencia de género o vulnerabilidad, junto con sus hijos e hijas. Durante la inauguración, la intendenta Rosario Romero y la subsecretaria de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia, Mercedes Solanas, explicaron a Elonce cómo funcionará el establecimiento y cuáles serán los requisitos para acceder.

La apertura significó que la histórica Casa de la Mujer de Paraná pasara a contar con un inmueble definitivo, luego de haber funcionado durante años en propiedades alquiladas. El edificio permitirá ofrecer alojamiento transitorio, acompañamiento profesional y asesoramiento para quienes necesiten protección.

En diálogo con Elonce, Romero destacó que la iniciativa representó una política pública destinada a garantizar derechos y acompañar a personas que atraviesan situaciones difíciles. Además, explicó por qué se decidió instalar el dispositivo en ese sector de la ciudad.

Rosario Romero: “Un Estado que tiende la mano”

“Siempre la Casa de la Mujer que existe en Paraná desde hace unos cuantos años funcionó en inmuebles alquilados. Yo rescato el propósito de los estados, especialmente nuestro Estado municipal, de ser siempre un Estado que tiende la mano hacia aquellos sectores que necesitan protección”, expresó la intendenta.

Romero consideró especialmente importante que el dispositivo tuviera una ubicación definitiva y estuviera integrado a un barrio con espacios públicos cercanos.

“Yo creo que traer esa Casa de la Mujer a este barrio en forma definitiva, al lado de una plaza, cerca de un espacio deportivo municipal, en un barrio en que la gente cuida el lugar, es enormemente valioso. Valioso como política de Estado”, sostuvo.

La presidenta municipal también remarcó que la construcción formaba parte de las responsabilidades del municipio, al igual que las intervenciones en infraestructura urbana.

“Nosotros no nos corremos de las obligaciones de atender las calles, de atender la luminaria, de hacer obra pública. Y esto también es una obra pública, pero no está enfilada al propósito de embellecer la vía pública, sino al propósito de tender la mano desde el Estado a mujeres que están en situaciones de violencia y, a veces, ellas y sus hijos necesitan un lugar, aunque sea transitoriamente, que las cobije”, manifestó.

Por qué el edificio cambió su destino original

Durante la entrevista, Romero explicó que el inmueble había sido proyectado inicialmente como un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), dentro de un programa impulsado por el Gobierno nacional durante la presidencia de Alberto Fernández.

Sin embargo, el municipio resolvió modificar su finalidad y destinarlo a la protección de mujeres, considerando las necesidades existentes y la inversión que debía realizar para completar los trabajos.

“Nos pareció mucho más sensato pensar que la Casa de la Mujer tenga una sede definitiva en Paraná”, señaló la intendenta.

También indicó que otro de los edificios contemplados dentro de aquel programa nacional mantendría una función vinculada con la atención infantil y se incorporaría a los espacios municipales destinados a ese sector.

Quién fue Sara Inés Isaac y por qué la casa lleva su nombre

Enrique Ríos, secretario de Desarrollo Humano, recordó la trayectoria de Sara Inés Isaac, a quien definió como una referente de las luchas sociales y de la defensa de los derechos de las mujeres.

“Sara Inés Isaac fue una luchadora social, profesora en Ciencias de la Educación, una militante comprometida, una militante que fue cesanteada por la última dictadura militar, una persona que trabajaba en salud pública, en Salud de la provincia, una militante de la Asociación Trabajadores del Estado, de la Corriente Clasista y Combativa”, recordó.

Además, destacó que había compartido numerosas conversaciones con ella y resaltó su compromiso durante distintos períodos de dificultades sociales.

“Tuve el orgullo y la satisfacción de compartir muchas charlas con ella porque siempre infundía fortaleza. Uno aprendía y ella siempre infundía. En los momentos quizás más duros, como fueron los años de 2001, a Sara siempre se la encontraba con una actitud propositiva, siempre dispuesta a dar una mano, siempre dispuesta a aportar, siempre dispuesta a cobijar”, expresó.

En ese sentido, vinculó el espíritu del nuevo dispositivo con el legado de la dirigente.

“Creo que la lucha de Sara tiene hoy quizás el reconocimiento en esta casa, que aspira a ser eso: la mano extendida del Estado para ayudar, en este caso particular, a un universo de mujeres que sufre la violencia de género. Entonces, creo que ponerle el nombre de Sara es un justo reconocimiento”, afirmó.

Cómo acceder al dispositivo: no es obligatorio tener una denuncia

Por su parte, la subsecretaria de Género, Diversidad, Niñez y Adolescencia, Mercedes Solanas, explicó a Elonce que las mujeres podrán solicitar asistencia sin necesidad de contar previamente con una denuncia policial o una orden judicial.

“Si bien ingresan muchas mujeres por requerimientos de la Justicia, tanto de los juzgados de Familia como de la Fiscalía, las puertas están abiertas y las mujeres, tengan o no denuncia, pueden ingresar a este dispositivo”, aclaró.

La funcionaria señaló que el establecimiento contará con personal preparado para acompañar a quienes necesiten salir de situaciones de riesgo y buscar un espacio seguro.

“Para las mujeres que no tienen denuncia, en función del riesgo en el que se encuentran y tienen que salir y buscar un lugar de protección, acá hay un equipo que asesora y acompaña la radicación de las denuncias, que es sumamente importante porque realizar la denuncia nos garantiza la disposición de las medidas de protección”, explicó.

De esta manera, el dispositivo brindará acompañamiento tanto a mujeres derivadas por organismos judiciales como a aquellas que soliciten ayuda directamente.

Capacidad para 15 personas y atención profesional

Solanas precisó que la nueva casa tendrá una capacidad inicial de 15 personas, aunque aclaró que el funcionamiento podrá adaptarse de acuerdo con las necesidades que se presenten.

“Esta casa tiene una capacidad para 15 personas, pero siempre está la posibilidad. Somos muy flexibles en ese sentido, depende de la demanda”, indicó.

También confirmó que el alojamiento contemplará a mujeres que necesiten ingresar acompañadas por sus hijos e hijas.

“La mayoría de las mujeres ingresan con sus hijos e hijas, pero sí ingresan mujeres también en situación de violencia de género y también en situación de vulnerabilidad”, detalló.

Respecto del personal disponible, explicó que habrá un equipo interdisciplinario para brindar asistencia y acompañamiento durante la permanencia de las personas alojadas.

“El dispositivo territorial de protección cuenta ya con un equipo de acompañantes y un equipo técnico que está conformado por profesionales de la abogacía, la psicología y del trabajo social, además de todo el equipo administrativo con las funciones bien diferenciadas”, precisó.

Un espacio que también buscará integrarse al barrio

Durante la inauguración también se planteó la posibilidad de que el establecimiento desarrollara actividades abiertas a la comunidad, además de cumplir su función principal de protección y alojamiento.

Solanas coincidió con la propuesta expresada por la presidenta de la comisión vecinal y destacó que contar con un edificio propio permitirá planificar iniciativas a largo plazo.

Inauguraron el dispositivo territorial "Sara Inés Isaac"

“Estamos sumamente de acuerdo. De hecho, lo hemos hablado con Carla. Esta posibilidad de tener ya un espacio propio y definitivo nos permite planificar a largo plazo”, manifestó.

La funcionaria explicó que entre los objetivos se encuentra promover actividades de formación y capacitación, además de generar oportunidades de integración para las mujeres alojadas.

“En esas planificaciones está incluido cómo abrimos las puertas de este dispositivo para que los vecinos y las vecinas ingresen a instancias de formación, de capacitación, y también incluyan a las mujeres que transitoriamente están alojadas aquí en los diferentes espacios que habitan este barrio”, concluyó.

Con la inauguración del dispositivo “Sara Inés Isaac”, el municipio incorporó una sede permanente para la atención de mujeres en situaciones de violencia de género y vulnerabilidad, con alojamiento transitorio y acompañamiento interdisciplinario.