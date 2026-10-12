Gustavo Yankelevich reveló cómo descubrió el maltrato que sufrían sus nietos: “Me desmayó a golpes”

Gustavo Yankelevich rompió el silencio y relató cómo descubrió los episodios de violencia física y psicológica que sus nietos Franco y Valentín, hijos de Romina Yan, denunciaron haber sufrido durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano. El productor brindó un conmovedor testimonio este lunes en el programa Intrusos, de América TV, donde explicó cómo logró obtener la tenencia de los jóvenes tras una extensa intervención judicial.

“La primera que notó lo que pasaba fue Cris Morena y me advirtió que le prestara atención a los chicos. En principio pensé que era pasajero, hasta que Franco me pidió venir a vivir conmigo”, recordó.

Visiblemente emocionado, Yankelevich explicó que la familia decidió mantener la situación en reserva para permitir que avanzara la investigación judicial y proteger a los menores.

“Me va a costar hablar. Fueron muchos los que ayudaron a los chicos. No dijimos nada para que la Justicia pudiera moverse libremente”, expresó.

El relato que alertó a Gustavo Yankelevich

El productor contó que comenzó a sospechar cuando Franco, que entonces tenía 11 años, le pidió quedarse a vivir con él. Sin embargo, cuando trasladó esa posibilidad a Giordano, recibió una respuesta que incrementó su preocupación.

“De ninguna manera, yo soy el dueño. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera”, recordó que le respondió el padre de los menores.

Tiempo después, durante uno de los almuerzos semanales que compartía con su nieto, Franco le habría revelado lo que ocurría en su casa.

“Abuelo, si yo te cuento lo que pasa, papá me va a matar. Cuando se enteró de que te pedí ir una semana a tu casa, me cagó a trompadas. Me desmayó a golpes”, relató Yankelevich, quien se emocionó al recordar ese momento.

La intervención judicial y la tenencia de sus nietos

A partir de aquella revelación, el productor comenzó a buscar asesoramiento legal para conseguir que sus nietos pudieran vivir con él.

Según explicó, Valentín también le contó situaciones similares y ambos describían un cambio de comportamiento de su padre cuando no había otras personas presentes.

“Ellos me decían que su papá, cuando íbamos a la casa, era una cosa, pero cuando se iban, era otra. Me decían: ‘Aparece el monstruo’”, recordó.

Yankelevich señaló que el proceso judicial se extendió durante aproximadamente tres años y medio, debido a las apelaciones presentadas por Giordano.

Finalmente, la Justicia le otorgó la tenencia definitiva de los dos jóvenes.

Por qué su nieta Azul permaneció con su padre

Durante la entrevista, el productor también explicó por qué Azul, hermana de Franco y Valentín, no se mudó con él.

Según manifestó, en su caso no existían pruebas de que hubiera sufrido agresiones físicas y, por ese motivo, se acordó realizar un seguimiento de su situación.

“A Azul era como desprenderla de él. En el Juzgado convinimos que íbamos a monitorear si él con ella tenía el mismo accionar. Y no, no lo tuvo”, afirmó.

Finalmente, Yankelevich destacó la importancia de escuchar a los niños y prestar atención a sus cambios de comportamiento para detectar posibles situaciones de violencia.