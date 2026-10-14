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De las aulas al emprendimiento: estudiantes de Paraná presentaron proyectos saludables en Eco Emprende

Estudiantes de quinto y sexto año de la Escuela Olegario V. Andrade presentaron emprendimientos de alimentos saludables en la cuarta edición de Eco Emprende. La propuesta integró conocimientos de economía, nutrición y marketing digital, con apoyo de otras instituciones.

14 de Octubre de 2026
Escuela Olegario V. Andrade: estudiantes crearon empresas saludables.
Escuela Olegario V. Andrade: estudiantes crearon empresas saludables. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

Estudiantes de quinto y sexto año de la Escuela Olegario V. Andrade presentaron emprendimientos de alimentos saludables en la cuarta edición de Eco Emprende. La propuesta integró conocimientos de economía, nutrición y marketing digital, con apoyo de otras instituciones.

Los emprendimientos de panificación saludable fueron protagonistas de la cuarta edición de Eco Emprende, la muestra anual de la Escuela Secundaria Nº 26 "Olegario V. Andrade" de Paraná. Estudiantes de quinto y sexto año de la orientación Economía y Administración presentaron empresas creadas durante el ciclo lectivo, con productos elaborados a partir de ingredientes nutritivos y propuestas innovadoras.

 

Las docentes Luciana Macarrone, Natalia Sanabria y Gabriela Márquer explicaron a Elonce que la iniciativa busca vincular los contenidos de economía, contabilidad, teoría y gestión con experiencias prácticas. Cada grupo desarrolló su propia empresa, desde la elección del producto hasta su presentación y comercialización.

 

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"Este año apuntamos a lo saludable. Los chicos se interesaron e investigaron mucho", destacaron las profesoras, quienes valoraron el compromiso de los estudiantes y la evolución de la propuesta a lo largo de sus cuatro ediciones.

 

 

Trabajo conjunto con otras instituciones

 

La muestra también contó con la colaboración de otras escuelas y profesionales. Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 2 brindaron capacitaciones en marketing digital, mientras que alumnos de sexto año de Computación de la Escuela Técnica Nº 1 desarrollaron páginas web para los emprendimientos.

 

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Además, profesionales de nutrición de la provincia ofrecieron asesoramiento sobre alimentación saludable. Desde Derecho Comercial, los estudiantes trabajaron aspectos normativos relacionados con la producción de alimentos, incluida la obtención del carnet de manipulación que otorga la Municipalidad de Paraná.

 

"Los chicos valoran mucho estas prácticas porque los acercan al mundo real y saben que son importantes para su futuro", señalaron las docentes, al destacar el aprendizaje interdisciplinario.

 

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Productos saludables creados por estudiantes

 

Durante la jornada los estudiantes exhibieron distintas propuestas, como snacks integrales con queso y orégano, barritas energéticas saladas con avena, garbanzos y semillas, destinadas especialmente a deportistas. También se elaboraron panes de calabaza y papa, con bajo contenido de sodio, galletitas de avena y queso, y magdalenas integrales de vainilla, almendras y azúcar negra.

 

Los estudiantes destacaron la posibilidad de aplicar conocimientos adquiridos en clase y desarrollar productos propios. La experiencia permitió integrar creatividad, trabajo en equipo y herramientas empresariales, acercándolos a los desafíos del mundo laboral.

 

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