Concordia: conducía alcoholizado, chocó contra un auto y una moto y le retuvieron el vehículo

Un accidente de tránsito que involucró a dos automóviles y una motocicleta se registró este domingo alrededor de las 20 en la intersección de las calles Presidente Illia y P. A. de Sarmiento de Concordia. Como consecuencia del impacto, una mujer de 62 años fue trasladada al hospital, donde se confirmó que presentaba lesiones leves. Estuvieron involucrados dos automovilistas que circulaban con 1,92 y 0,11 gramos de alcohol en sangre, respectivamente.

Según la información policial, el siniestro involucró a un Fiat Siena conducido por un hombre de 39 años, un Chevrolet Classic al mando de un hombre de 53 y una moto Honda Titan en la que circulaban un hombre de 30 años, una mujer de 26 y una niña de cuatro años.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con las primeras actuaciones, el Chevrolet Classic se encontraba detenido a la espera de la luz verde del semáforo cuando, por causas que se investigan, el conductor del Fiat Siena perdió el control del vehículo.

El automóvil subió al cordón sur, cruzó de carril e impactó contra el Chevrolet y la motocicleta. La colisión motivó la intervención de personal de la Comisaría Séptima.

La mujer de 62 años, que viajaba como acompañante en el Chevrolet Classic, fue trasladada al hospital. El médico de guardia determinó que las lesiones eran de carácter leve.

Tras el accidente, intervino personal de Tránsito, quien realizó los correspondientes test de alcoholemia. El resultado fue positivo para el conductor del automóvil Fiat Siena, quien tenía 1,92 g/l y para el conductor del Chevrolet Classic, con 0,11 g/l. Se procedió a la retención de los vehículos y de la licencia de conducir.