La Cocina del Once presentó costillas agridulces, bifes a la riojana y un postre de frutillas

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once ofreció tres recetas prácticas para incorporar al menú familiar. El chef Leonardo López preparó costillas agridulces, bifes a la riojana con papas españolas y frutillas en compota con sopa de chocolate. Los ingredientes y el paso a paso de cada elaboración.
La Cocina del Once presentó este martes tres recetas fáciles de preparar en casa, con ingredientes accesibles y procedimientos sencillos. Durante una nueva edición del programa gastronómico de Elonce, el chef Leonardo López elaboró costillas agridulces, bifes a la riojana con papas españolas y frutillas en compota con sopa de chocolate.
El cocinero mostró distintas técnicas para trabajar carnes, verduras y frutas, además de explicar cómo combinar sabores dulces y salados. Las tres propuestas estuvieron pensadas para cuatro porciones y ofrecieron alternativas para una comida completa.
El menú comenzó con una entrada de cerdo glaseado, continuó con un plato tradicional acompañado de papas y huevo frito, y finalizó con un postre que combinó frutillas, pimienta y chocolate semiamargo.
Costillas agridulces: una entrada con salsa de miel y soja
Para preparar las costillas agridulces, López utilizó 500 gramos de costillas de cerdo, tres cucharadas de salsa de soja, tres de miel o azúcar negra, tres de kétchup y dos de vinagre de manzana.
También incorporó un diente de ajo picado, una cucharadita de jengibre rallado opcional, pimienta, aceite y una pequeña cantidad de sal. Para finalizar, propuso agregar verdeo y semillas de sésamo.
La elaboración comenzó con una marinada preparada con salsa de soja, miel, kétchup, vinagre, ajo y jengibre. Luego, las costillas se condimentaron y se cubrieron con parte de la mezcla, mientras se reservó el resto para el glaseado.
La carne se colocó en una fuente cubierta con papel aluminio y se llevó al horno a 160 grados durante una hora y media a dos horas. Una vez tierna, se retiró el aluminio, se pinceló con salsa y se aumentó la temperatura a 210 grados durante otros 10 a 15 minutos. De esta manera, las costillas adquirieron una superficie dorada y caramelizada. Finalmente, se sirvieron acompañadas por sus propios jugos de cocción.
Bifes a la riojana con papas españolas: el plato principal
La segunda preparación fueron los bifes a la riojana con papas españolas, una receta que combinó carne vacuna, verduras, jamón y huevo.
Los ingredientes incluyeron bifes de nalga, cuadril o lomo, una cebolla, un morrón rojo, 150 gramos de jamón cocido, arvejas, dos huevos, un diente de ajo y 100 mililitros de vino blanco o caldo.
Para la guarnición se utilizó un kilo de papas, además de aceite, sal, pimienta, pimentón y perejil opcional.
Primero, las papas se pelaron y cortaron en rodajas de aproximadamente cinco milímetros. Después de enjuagarlas y secarlas, se frieron hasta quedar doradas y tiernas.
Por separado, los bifes se condimentaron, se pasaron por harina y se doraron de ambos lados. En la misma sartén se rehogaron la cebolla y el morrón cortados en tiras, junto con el ajo picado.
Posteriormente, se incorporaron el jamón, el vino blanco o caldo y el pimentón. Los bifes regresaron a la sartén junto con las arvejas y se cocinaron hasta reducir ligeramente la salsa.
Para completar el plato, se frieron los huevos. Cada porción se presentó con carne, verduras y jamón, acompañada por papas españolas y huevo frito.
Frutillas en compota con sopa de chocolate: el postre
Como cierre, Leonardo López preparó frutillas en compota con sopa de chocolate, una propuesta que combinó frutas cocidas con una crema fluida de chocolate.
Para la compota utilizó 250 gramos de frutillas, 60 gramos de azúcar, jugo de medio limón, 50 mililitros de agua y pimienta.
La sopa se elaboró con 100 gramos de chocolate semiamargo, 100 mililitros de leche, 100 mililitros de crema y una pizca de sal.
Las frutillas se lavaron, cortaron y cocinaron con pimienta, azúcar y agua durante cinco a ocho minutos, hasta quedar tiernas sin perder su forma.
Mientras tanto, se calentaron la leche y la crema, que luego se vertieron sobre el chocolate picado. La mezcla se integró hasta obtener una textura lisa y brillante.
Finalmente, las frutillas se dispusieron en el centro de un plato hondo y se rodearon con la sopa de chocolate, con la posibilidad de decorar con menta o crocante.
Así concluyó una nueva edición de La Cocina del Once, con tres alternativas para reproducir en el hogar.