Un hombre de 35 años será juzgado por intentar matar a su pareja después de que ella le comunicara su decisión de separarse. Sus dos hijas presenciaron el ataque e intervinieron para salvar a su madre. La Fiscalía pedirá 10 años de prisión.
Un hombre de 35 años irá a juicio por tentativa de femicidio, acusado de haber estrellado intencionalmente una camioneta contra una vivienda después de que su pareja le comunicara que quería separarse. El violento episodio ocurrió el 28 de marzo de 2026, en San Miguel de Tucumán, y fue presenciado por las dos hijas de la pareja, de 10 y 16 años, quienes también intervinieron para impedir que el acusado ahorcara a su madre.
El imputado, identificado como Darío Pascual Cabrera, enfrentará un juicio oral por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa, en concurso ideal con daños. El Ministerio Público Fiscal de Tucumán adelantó que solicitará una condena de 10 años de prisión efectiva.
La decisión de elevar la causa a juicio fue adoptada después de una audiencia realizada el miércoles 11 de noviembre. Durante esa instancia, la defensa solicitó el sobreseimiento del acusado, pero la jueza rechazó el planteo y aceptó el requerimiento de la Fiscalía.
Pidió separarse y comenzó la agresión
De acuerdo con la reconstrucción judicial, el hecho ocurrió el sábado 28 de marzo, alrededor de las 17:40, cuando el acusado conducía una camioneta Toyota Hilux por la avenida América, en sentido sur-norte.
En el vehículo viajaban su pareja, de 32 años, y las dos hijas que tenían en común, de 16 y 10 años.
Según la acusación fiscal, durante el trayecto se produjo una discusión luego de que la mujer le comunicara su decisión de terminar la relación.
La situación se agravó cuando pasaron frente a una garita policial y la víctima comenzó a gritar para pedir ayuda. En ese momento, el hombre la habría sujetado violentamente del cuello y de la ropa, mientras le advertía que dejara de gritar porque podía terminar detenido.
Estrelló la camioneta contra una vivienda
La investigación estableció que, tras la discusión, el conductor giró bruscamente hacia el pasaje Houssay, en dirección al pasaje Aragón, y aceleró hasta impactar de frente contra una vivienda ubicada al 800 de esa calle.
La Fiscalía sostuvo que el choque fue provocado intencionalmente con el propósito de matar a la mujer que viajaba en el vehículo.
El impacto ocasionó importantes daños materiales en la propiedad, perteneciente a una mujer de 81 años.
Sin embargo, de acuerdo con la acusación, la agresión no terminó con el choque. Mientras permanecían dentro de la camioneta, el hombre se abalanzó sobre su pareja y comenzó a ahorcarla con ambas manos.
Las hijas intervinieron para salvar a su madre
En ese momento, las dos hijas de la pareja intervinieron para detener la agresión.
Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, las menores forcejearon con su padre hasta conseguir que soltara a la mujer, quien logró abrir la puerta y escapar del vehículo.
Tras el episodio, personal del servicio de emergencias 107 asistió a la víctima y la trasladó al hospital Padilla, donde recibió atención médica.
Los testimonios de las adolescentes fueron incorporados a la investigación mediante entrevistas realizadas en Cámara Gesell, que formarán parte de las pruebas durante el juicio oral.
Las pruebas y el pedido de 10 años de prisión
La causa estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, dirigida por Carlos Sale. Durante la audiencia de elevación a juicio, el auxiliar fiscal Ricardo Ybáñez presentó los elementos reunidos durante la investigación.
Entre las pruebas se encuentran declaraciones de testigos presenciales, informes accidentológicos, estudios médicos y psicológicos, y las entrevistas realizadas a las hijas de la pareja.
Además, una cámara de seguridad registró el momento en que la camioneta impactó contra la vivienda, material que será presentado durante el debate judicial.
La defensa del acusado solicitó su sobreseimiento, pero la magistrada consideró que existían elementos suficientes para avanzar hacia el juicio oral y público.
Por otra parte, la Fiscalía pidió extender durante 90 días el arresto domiciliario que cumple el imputado, con el objetivo de garantizar su permanencia a disposición de la Justicia.
La jueza hizo lugar al planteo y dispuso que la medida cautelar se mantenga vigente hasta el 9 de febrero de 2027.