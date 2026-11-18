UCR Activa repudió la abstención argentina en la ONU sobre violencia de género y cuestionó la decisión del Gobierno de Javier Milei de no acompañar una resolución destinada a prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas. El documento recibió el respaldo de 175 países durante una votación realizada en Naciones Unidas.

A través de un comunicado, el espacio integrante de Radicalismo Auténtico (RA) expresó su rechazo a la postura adoptada por la representación argentina y advirtió sobre sus implicancias diplomáticas. “Esta posición, que coloca nuevamente a la Argentina en un preocupante aislamiento internacional, constituye una decisión política profundamente regresiva, éticamente inadmisible y contraria a la tradición humanista de nuestro país”, sostuvo la agrupación.

Cuestionamientos a la decisión del Gobierno

Desde UCR Activa consideraron que la protección de las mujeres y niñas frente a situaciones de violencia debe mantenerse como una prioridad del Estado, independientemente de las posiciones políticas de cada administración.

“La defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la protección de las mujeres y las niñas frente a cualquier forma de violencia no admite especulaciones ideológicas ni subordinaciones geopolíticas”, expresaron.

El sector recordó que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer tiene jerarquía constitucional en Argentina, mientras que la Convención de Belém do Pará establece compromisos internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

El reclamo por una política exterior independiente

En otro tramo del comunicado, la agrupación reivindicó las tradiciones políticas de Hipólito Yrigoyen, Arturo Illia y Raúl Alfonsín, y defendió una política exterior basada en la cooperación internacional y los derechos fundamentales.

“La Argentina no puede ni debe resignar sus principios constitucionales para satisfacer alineamientos automáticos con gobiernos extranjeros”, manifestó el espacio radical.

Asimismo, sostuvo que “una abstención diplomática no deroga esas obligaciones, pero constituye una señal política profundamente desafortunada”, en referencia a los compromisos internacionales asumidos por el país.

El pedido de UCR Activa

Finalmente, la agrupación reclamó que el Gobierno nacional revise su posicionamiento internacional en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la igualdad de género. “La violencia contra las mujeres y las niñas no admite neutralidades complacientes. Frente a ella, el Estado argentino debe asumir compromisos inequívocos de prevención, protección y justicia”, afirmó.

El comunicado concluyó con una declaración sobre los principios que, según el sector, deben orientar la política exterior argentina: “Los principios no se negocian. La dignidad humana no se somete. Los derechos humanos se defienden, siempre”.