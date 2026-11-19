El ciclo Música de tu Barrio combinará espectáculo y solidaridad en el Paseo Jardín Marcelino Román de Paraná este sábado 21 de noviembre, a partir de las 19 horas. La iniciativa es organizada por la comisión vecinal San José de Puerto Nuevo y busca recuperar el espacio verde como punto de encuentro para los vecinos. Dicha propuesta también buscará reunir donaciones para las familias afectadas por la creciente del río Paraná.

La actividad contará con presentaciones de músicos del barrio, entre ellos Analía Bosque, Yamil Isaac y Luís Barbiero, y será abierta a toda la comunidad. Los organizadores recomendaron asistir con sillones o reposeras y repelente para disfrutar de la jornada al aire libre. También invitaron a colaborar con alimentos no perecederos, que serán destinados a vecinos de Puerto Sánchez que atraviesan las consecuencias de las inundaciones.

En diálogo con Elonce, Marta Rodríguez, presidenta de la comisión vecinal San José de Puerto Nuevo, e Ivana Calafatich, vocal de la institución, explicaron que esta primera jornada forma parte de un proyecto más amplio para darle mayor protagonismo al Paseo Jardín Marcelino Román. “Estos vecinos músicos han propuesto para el barrio esta muestra de su arte. El proyecto se llama Música de tu Barrio y es la primera actividad de una serie que tendrá como escenario el Paseo Jardín”, señaló Rodríguez.

Una propuesta cultural con un objetivo solidario

La iniciativa tendrá un componente especial de ayuda comunitaria. Calafatich explicó que la intención es aprovechar la convocatoria musical para acompañar a quienes sufren las consecuencias de la creciente del río, particularmente en Puerto Sánchez, uno de los sectores afectados de Paraná.

“Los invitamos a que se acerquen a las 19 horas y a colaborar con un alimento no perecedero. Las doncaciones las vamos a acercar a la gente que está sufriendo las inundaciones en Puerto Sánchez”, expresó la integrante de la comisión vecinal.

La vocal destacó que la propuesta pretende reunir a vecinos de diferentes sectores de la ciudad alrededor de una actividad recreativa que también permita ayudar. “La iniciativa cultural y musical también tiene un lado solidario. Es invitar a los vecinos a que colaboren con un alimento y puedan aportar algo a esta circunstancia que sabemos que están atravesando”, manifestó.

Buscan darle nueva vida al Paseo Jardín Marcelino Román

Más allá del espectáculo, la comisión vecinal tiene como objetivo fortalecer el uso comunitario del Paseo Jardín Marcelino Román, un espacio que fue puesto en valor por la Municipalidad de Paraná hace aproximadamente dos años y que, según sus integrantes, todavía tiene posibilidades de desarrollo.

Calafatich remarcó la necesidad de promover actividades que permitan aprovechar las instalaciones existentes. “Queremos habitarlo con actividades culturales, con actividades musicales, que se acerquen las infancias y la gente del barrio. Es un espacio verde muy lindo, renovado, que está en buenas condiciones y cuenta con luminarias. Queremos darle nueva vida al lugar”, sostuvo.

Proyectan nuevas actividades culturales y educativas

La propuesta musical será el comienzo de una programación que la comisión vecinal pretende desarrollar de manera progresiva. Entre las próximas iniciativas mencionaron una exhibición de yoga y otras actividades recreativas, que deberán coordinarse con la agenda cultural de la zona del puerto.

Rodríguez recordó que el sector concentra instituciones y espacios vinculados con la cultura, como el Centro Provincial de Convenciones, la Vieja Usina, Sala Mayo y el Centro Cultural Juan L. Ortiz. En ese contexto, consideró necesario organizar las propuestas para que puedan complementar las actividades existentes.

“La intención está clara: visibilizarlo y darle ese perfil cultural y educativo. Por eso trabajamos también con las escuelas para que sea un aula verde durante el período escolar”, expresó la presidenta. La expectativa es que el Paseo Jardín se consolide como un lugar de encuentro para las familias y las instituciones educativas.

Los avances y reclamos de la comisión vecinal

Durante la entrevista, las representantes también realizaron un balance de la gestión barrial y destacaron algunas mejoras vinculadas con la seguridad vial. Entre ellas mencionaron la instalación de reductores de velocidad y el repintado de sendas peatonales en calles Moreno y avenida Laurencena.

Calafatich señaló que estas intervenciones respondieron a reclamos sostenidos de los vecinos. “La comisión trabajó en gestiones y reuniones porque se pedían los reductores y la necesitaba volver a pintar las cebras peatonales”, explicó.

Sin embargo, reconocieron que todavía existen problemas pendientes. Rodríguez mencionó: “Logramos objetivos importantes. El trabajo mancomunado con la Municipalidad es una construcción y formamos una sintonía que no es fácil de conseguir. Pero hay cuestiones que no están resueltas, como el tránsito y el tratamiento de los residuos”, indicó.

Una invitación para toda la comunidad de Paraná

La comisión vecinal busca que el nuevo ciclo musical se convierta en una oportunidad para que los habitantes del barrio y de otros sectores de Paraná conozcan y disfruten del Paseo Jardín Marcelino Román.

Rodríguez destacó que uno de los principales objetivos de su gestión es lograr que los propios vecinos se apropien del espacio público. “Queremos que el Paseo Jardín quede en una situación de reconocimiento y de empoderamiento del vecino, no solo del barrio, sino de la ciudad”, afirmó.

Con entrada libre, música de artistas locales y una colecta solidaria, Música de tu Barrio comenzará este sábado a las 19 horas. La invitación está dirigida a toda la comunidad, con el propósito de disfrutar de una jornada cultural y colaborar con las familias afectadas por la creciente del Paraná.