Callejero Fino, incomunicado tras su detención: hoy deberá enfrentar a la Justicia

Callejero Fino continúa detenido e incomunicado este lunes en la Comisaría Tigre 4° de Benavídez, luego del procedimiento realizado el domingo por la mañana en Villa La Ñata. El cantante deberá prestar declaración ante la Justicia por la causa iniciada tras el hallazgo de un arma dentro del vehículo en el que circulaba.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Simón Alvarenga, nombre real del artista, pasó la noche en la dependencia policial y recibió la visita de integrantes de su círculo íntimo. Su situación procesal deberá comenzar a definirse después de la declaración prevista para esta jornada.

La detención se produjo cuando el músico circulaba junto a Steven Joel Ricca en una Volkswagen Amarok sin patente. Ambos fueron interceptados durante un control de la Patrulla Municipal de Tigre realizado en la zona de calle Italia y Ruta 27.

Qué encontraron dentro de la camioneta

La ausencia de la chapa identificatoria motivó una inspección del vehículo. Durante la requisa, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida.

A partir de ese hallazgo, Callejero Fino y su acompañante quedaron imputados por portación ilegal de un arma de guerra. El procedimiento derivó posteriormente en su traslado a la dependencia policial donde permanecen alojados.

El arma secuestrada a Callejero Fino.

De acuerdo con versiones difundidas tras la detención, ambos se dirigían hacia una quinta de la zona donde se realizaba el cumpleaños del cantante J. Rei, pareja de María Becerra.

La explicación por la falta de patente

El abogado de Callejero Fino sostuvo ante la prensa que la camioneta estaba sin patente porque el músico se encontraba grabando un videoclip y habían decidido retirarla para evitar que el número apareciera en las imágenes.

La situación del arma, en cambio, quedó incorporada a la investigación judicial. Según la información difundida, la figura penal atribuida contempla una pena mínima de tres años y seis meses de prisión.

El cantante ya cuenta con antecedentes judiciales. Años atrás fue condenado a seis años de prisión por un robo cometido cuando tenía 20 años. En aquel expediente permaneció cinco meses detenido en un penal y luego continuó cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario.

La principal novedad de este lunes pasa ahora por la declaración que deberá brindar ante la Justicia, mientras continúa incomunicado y a la espera de que se resuelva cómo seguirá su situación procesal.