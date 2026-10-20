Sabrina Rojas reveló que un futbolista de 19 años intenta conquistarla: “Insiste en vernos”

Sabrina Rojas contó que un futbolista argentino de 19 años que juega en Europa le escribe cada vez que visita el país. La conductora explicó por qué rechaza sus invitaciones y también habló sobre la posibilidad de reconciliarse con José Chatruc.
Sabrina Rojas reveló que un futbolista de 19 años intenta conquistarla a través de las redes sociales y que insiste en encontrarse con ella cada vez que regresa a la Argentina. La modelo y conductora sorprendió con sus declaraciones durante una charla en el programa All Access, de DGO Stream, aunque prefirió mantener en reserva la identidad del joven deportista.
Durante la conversación con Luana Fernández y el influencer Ramiro Bilbao, Rojas explicó que el futbolista argentino desarrolla su carrera en Europa y que, pese a sus reiteradas invitaciones, ella decidió no avanzar con el vínculo debido a la diferencia de edad. “Yo soy mucho más grande y me da impresión porque tiene 19 años”, confesó. Además, reveló cuál fue su respuesta ante las propuestas del jugador: “Le digo: ‘No hay manera’”.
Por qué Sabrina Rojas rechaza las invitaciones del futbolista
La conductora reconoció que el joven insiste en verla cuando se encuentra en territorio argentino. Sin embargo, dejó en claro que la edad representa un límite para ella, más allá de las características personales del deportista.
“Hace dos años yo estaba exactamente igual, con la misma vida, y este pibe era menor”, reflexionó sobre la diferencia generacional. Luego, estableció cuál sería su límite para iniciar una relación con alguien más joven: “Hasta veinticinco basta”.
Aunque sus compañeros del programa insinuaron que habían descubierto de quién se trataba, Rojas evitó confirmar cualquier nombre. “No vayan a decir ni por casualidad”, les advirtió para preservar la identidad del futbolista.
Qué destacó del joven que intenta conquistarla
A pesar de su negativa, la expareja de Luciano Castro reconoció que los futbolistas profesionales suelen tener experiencias y responsabilidades diferentes de las de otros jóvenes de su misma edad. “El jugador de fútbol desde muy chiquito tiene mucha responsabilidad, mucha conducta, viven solos, están curtidos, tienen presión”, explicó.
En ese sentido, admitió que algunas características del deportista le resultaron atractivas, especialmente su manera de expresarse y la madurez que percibió en sus conversaciones. “Cuando el chabón habla, tiene otra calle, tiene otro pensamiento”, destacó, aunque reiteró que no tenía intenciones de concretar un encuentro.
Sabrina Rojas habló de su separación de José Chatruc
En otro momento, Sabrina Rojas también se refirió a su relación con José “Pepe” Chatruc, con quien mantuvo un vínculo durante cinco meses. Durante su participación en PH: Podemos Hablar, por Telefe, la conductora sorprendió al reconocer que no descartaba una reconciliación con el exfutbolista.
Cuando Andy Kusnetzoff le preguntó si volvería con alguna de sus exparejas, inicialmente respondió: “No, con ninguno”. Sin embargo, posteriormente hizo una excepción. “A Pepe Chatruc no lo considero un exnovio, tiene que ser un año o año y medio. Con el único que volvería es con él”, aseguró.
Al explicar los motivos de la separación, Rojas señaló que el vínculo no había logrado desarrollar algunos aspectos que consideraba fundamentales para una relación sentimental. “Faltó pasión, pero no en la cama, en la cotidianeidad”, expresó.
La modelo también reflexionó sobre las dificultades que pueden surgir cuando dos personas adultas intentan construir una pareja mientras mantienen sus responsabilidades y rutinas. “Cuando sos muy adulto te come la rutina y yo, si me pongo de novia, necesito el noviazgo, necesito la cosita... A lo mejor algo de eso faltó”, sostuvo.
De esta manera, Sabrina Rojas dejó en claro que, aunque no estaba dispuesta a aceptar las invitaciones del joven futbolista, mantenía abierta la posibilidad de retomar su historia con Chatruc.