La esposa del Indio Solari agradeció el apoyo recibido: "A la rebeldía no se renuncia"

La palabra de Viru volvió a poner emoción en el centro de la escena tras la muerte de Carlos “Indio” Solari. A una semana del fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, su compañera de vida durante 45 años reapareció públicamente a través de un video difundido en la cuenta oficial del músico.

Carlos “Indio” Solari murió el viernes 5 de junio, a los 77 años, en su casa de Parque Leloir. Según trascendió, fue hallado por su cuidadora cerca de las 8 de la mañana en la pileta climatizada donde acostumbraba relajarse. Los estudios de autopsia determinaron que sufrió un ACV hemorrágico que le provocó la muerte de manera inmediata.

En el video, Virginia Mones Ruiz, conocida popularmente como Viru, apareció sentada en un sillón y habló por primera vez desde la partida del músico. Con serenidad y visiblemente atravesada por el dolor, eligió agradecer a quienes acompañaron a la familia durante los días más difíciles.

Un agradecimiento para quienes estuvieron presentes

El mensaje comenzó con una frase que marcó el tono de toda la grabación. “Gente querida, Bruno y yo tenemos una lista interminable de personas que se ofrecieron genuinamente y a la que queremos agradecer”, expresó.

A partir de allí, fue nombrando a quienes estuvieron cerca desde el primer momento. “Martín, Martita Garín, Gastón Dau y Patricia, que nos acompañaron el primer espantoso momento”, señaló. También destacó el respaldo de amigos históricos al afirmar: “JJ y Marcelo, sus grandes amigos, que estuvieron y están siempre”.

La compañera del Indio también dedicó unas palabras al equipo legal que acompañó a la familia durante esos días. “Nuestros abogados, Gustavo Triemstra y Federico González Guione, que nos respaldaron todo el tiempo”, sostuvo.

Reconocimiento a la despedida y al apoyo institucional

Dentro de los agradecimientos, Viru resaltó especialmente el trabajo de quienes organizaron la despedida pública del artista. “Máximo, Facu, Joaco, Wado, a los que les delegué la hermosa despedida que lograron organizar”, manifestó.

Asimismo, reconoció la colaboración de las autoridades bonaerenses. “A nuestro gobernador Axel, que aportó con todo su personal”, dijo en referencia a Axel Kicillof.

También hubo palabras para las familias más cercanas. “A la familia Solari, a la familia Monas Ruíz, un gran soporte en estos momentos”, expresó. Del mismo modo, recordó a los compañeros musicales del Indio al señalar: “A su querida y amada banda, a nuestro querido KBK, siempre presentes”.

El mensaje final para los seguidores del Indio

Entre los reconocimientos, Viru destacó además el trabajo de los cuerpos de emergencia que participaron de la organización y el operativo de despedida. “A los maravillosos bomberos de Avellaneda, Quilmes, Lanús. ¿Qué decirles? Ustedes saben”, afirmó.

Tampoco olvidó a quienes convivieron con el intenso movimiento generado durante esos días. “A nuestros queridos vecinos del bar, que soportaron todo el despliegue de esos días complicándoles la vida”, agregó.

El tramo más emotivo estuvo dedicado al público que acompañó al Indio durante décadas. “Y bueno, a ustedes, a su querido público, a su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, sostuvo.

Lejos de cerrar únicamente con palabras de agradecimiento, Viru eligió dejar un mensaje de continuidad y esperanza para los seguidores del artista. Con una frase que remitió directamente al espíritu que caracterizó al Indio Solari, concluyó: “Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos, porque a la rebeldía no se renuncia. Los amamos”.