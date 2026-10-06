Mirtha Legrand fue dada de alta tras permanecer internada por un cuadro respiratorio

Mirtha Legrand recibió el alta médica este martes y dejó el Sanatorio Mater Dei, donde permanecía internada desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio. La conductora, de 99 años, continuará su recuperación en su domicilio.
Mirtha Legrand fue dada de alta este martes a las 17 del Sanatorio Mater Dei, luego de permanecer internada desde el 18 de septiembre debido a un cuadro respiratorio. La histórica conductora, de 99 años, completó el tratamiento con antibióticos y regresó a su domicilio para continuar con su recuperación.
La decisión fue adoptada por el equipo médico después de constatar una evolución favorable. Durante su estadía, Legrand recibió seguimiento clínico, nutricional y kinesiológico, además de la atención de distintas especialidades.
El último parte médico había sido difundido el lunes por el director médico de la institución, Enrique Echagüe. “La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica”, indicaba el comunicado.
El alta se produjo antes del nuevo parte médico
El sanatorio había anticipado que, de no registrarse modificaciones, brindaría una nueva actualización sobre la salud de la conductora el miércoles. Sin embargo, la evolución permitió adelantar su salida.
Los profesionales determinaron que Legrand reunía las condiciones necesarias para abandonar el establecimiento y continuar fuera del sanatorio con el proceso de recuperación.
Durante la internación, los partes médicos mantuvieron un tono favorable y no informaron complicaciones adicionales. La institución había evitado establecer anticipadamente una fecha de alta y sostuvo que la decisión dependería exclusivamente de la evolución clínica.
El cuadro respiratorio que motivó la internación
Los problemas de salud de Mirtha Legrand atravesaron dos etapas durante septiembre. Inicialmente, la conductora había sido atendida por un cuadro gripal que posteriormente derivó en una bronquitis.
Tras evolucionar favorablemente, recibió el alta el 13 de septiembre y continuó recuperándose en su domicilio. Sin embargo, días más tarde presentó una descompensación respiratoria, publicó Infobae.
La situación obligó a su reingreso al Sanatorio Mater Dei el 18 de septiembre. A partir de entonces permaneció bajo seguimiento médico y comenzó un proceso de rehabilitación que incluyó actividad física acompañada por profesionales de kinesiología.
Los partes anticipaban una evolución favorable
El 25 de septiembre, Echagüe había informado que la conductora incrementaba progresivamente su actividad física junto al equipo de rehabilitación.
Cinco días después, el 30 de septiembre, el director médico confirmó una mejoría de la neumopatía y agradeció las muestras de afecto y el respeto del público hacia la paciente y su familia.
El viernes 2 de octubre, otro comunicado indicó que Legrand continuaba “en proceso de recuperación para poder volver a su casa”, aunque en ese momento los profesionales todavía no habían establecido cuándo recibiría el alta.
Juana Viale había contado cómo estaba su abuela
La internación también produjo modificaciones en la programación de El Trece. La última emisión de Legrand al frente de La noche de Mirtha había sido el 29 de agosto y posteriormente su nieta, Juana Viale, quedó a cargo de las cenas de los sábados y los almuerzos de los domingos.
Durante la emisión del sábado 3 de octubre, Viale llevó tranquilidad sobre la evolución de su abuela. “Bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, manifestó al referirse a su estado de salud.
También reveló que Mirtha continuaba mirando los programas desde el sanatorio y permanecía pendiente de lo que ocurría en pantalla. “Le mandamos un besito muy grande a ella que nos está mirando. Y después me viene la bajada de línea”, bromeó Viale.
El acompañamiento de su familia
Durante las semanas de internación, Legrand recibió el acompañamiento permanente de su familia. Entre quienes la visitaron estuvieron su hija, Marcela Tinayre; sus nietos Juana y Nacho Viale; y su bisnieta Ámbar de Benedictis.
Viale había contado además que, aun desde el sanatorio, su abuela continuaba realizando observaciones sobre los programas. Consultada acerca de los comentarios que recibía después de cada emisión, respondió: “Nada, nada, cosas lindas. Todas cosas lindas, en verdad”.
Con el alta otorgada este martes, Mirtha Legrand dejó finalmente el Mater Dei después de una internación iniciada el 18 de septiembre. Tras completar el tratamiento indicado y mostrar una evolución favorable, la conductora continuará ahora su recuperación en su casa y bajo seguimiento médico.