El conflicto por el transporte metropolitano en Paraná sumó un nuevo capítulo durante una asamblea vecinal en la que autoridades municipales y representantes de la comunidad debatieron sobre las diferencias entre los servicios urbanos y metropolitanos. El secretario de Movilidad Urbana, Kevin Bolzán, aseguró que la superposición de recorridos y paradas provoca pérdidas superiores a los 200 millones de pesos mensuales para el sistema municipal y anticipó posibles acciones legales si no se alcanza un acuerdo con el Gobierno provincial.

La discusión gira en torno a la cantidad de paradas que realizan los colectivos metropolitanos dentro de Paraná, donde también funciona el servicio urbano. Según explicó el funcionario a Elonce, el Municipio pretende limitar el ascenso de pasajeros en determinados sectores de la capital entrerriana, bajo el argumento de que el transporte municipal ya ofrece cobertura en esos recorridos.

"Aproximadamente el 60% de los usuarios del servicio metropolitano son ciudadanos paranaenses que se toman el colectivo dentro de la ciudad y se bajan dentro de la ciudad. Eso es lo que nosotros queremos limitar porque tenemos cobertura con nuestro servicio", afirmó Bolzán, al exponer uno de los principales argumentos de la administración municipal.

El Municipio calcula pérdidas superiores a $200 millones mensuales

El secretario sostuvo que la competencia entre ambos sistemas tiene consecuencias económicas para la Municipalidad, debido a que parte de los pasajeros que podrían utilizar los colectivos urbanos optan por las unidades metropolitanas.

Al ser consultado sobre el impacto financiero, Bolzán estimó que la recaudación municipal se ve afectada en más de 200 millones de pesos por mes. Se trata de una cifra informada por el funcionario durante la asamblea, vinculada con los ingresos que, según su evaluación, deja de percibir el sistema urbano.

"Todos los ciudadanos paranaenses nos vemos afectados, porque los recursos que nosotros ponemos en el servicio urbano y que perdemos por corte de boleto son otros servicios que no podemos prestar, o que no podemos comprar más luces, más asfalto, cloacas", argumentó.

Desde esa perspectiva, el funcionario señaló que recuperar pasajeros permitiría fortalecer el transporte municipal. "Esa cantidad de pasajeros que nosotros recuperemos va a hacer que también prestemos mejores servicios. Cuando tengamos mayor demanda de usuarios, vamos a prestar mejores servicios en los lugares que requieran", aseguró.

Cuestionamientos por las paradas del transporte metropolitano

Uno de los puntos centrales del conflicto es la cantidad de paradas habilitadas para las ocho líneas metropolitanas que conectan Paraná con localidades cercanas, entre ellas San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda.

Bolzán explicó que el planteo municipal no consiste en impedir que los colectivos metropolitanos ingresen a Paraná, sino en reorganizar sus paradas para evitar que funcionen como una alternativa directa al transporte urbano dentro de la ciudad.

"Nosotros nunca mencionamos otra cosa. No queremos afectar a ningún ciudadano, eso nunca fue nuestra decisión. Las paradas que les sacamos a ellos son lugares donde nosotros tenemos nuestro servicio funcionando", sostuvo.

En ese sentido, aclaró que la propuesta municipal contempla mantener determinados puntos de ascenso y descenso, aunque con una cantidad de paradas considerablemente menor a la actual.

"Hay una mentira que se dijo, que iba de terminal a terminal, desde la terminal de San Benito, Oro Verde o Colonia Avellaneda hasta la Terminal de Paraná. Eso no es así. Nosotros dejamos algunas paradas, pero no la cantidad que tiene hoy", manifestó.

Un acuerdo que, según el Municipio, no se cumplió

El secretario recordó que las conversaciones con las autoridades provinciales de Transporte comenzaron meses atrás, cuando la Municipalidad manifestó su preocupación por la superposición de los recorridos.

Según su relato, durante abril y mayo se había avanzado en una propuesta para reducir la cantidad de paradas metropolitanas dentro de Paraná. Sin embargo, aseguró que ese entendimiento no llegó a implementarse.

"Hicimos una propuesta de reducción de paradas allá por abril y vimos que eso no se cumplió. No se respetó ni por sistema siquiera", cuestionó Bolzán.

El funcionario agregó que la administración municipal documentó los presuntos incumplimientos mediante actas y sostuvo que las unidades metropolitanas continuaron prestando el servicio bajo las mismas condiciones que se habían intentado modificar.

El conflicto podría trasladarse a la Justicia

La discusión también involucra las competencias que corresponden al Municipio y a la Provincia para establecer recorridos y paradas dentro de la capital entrerriana.

Bolzán sostuvo que las autoridades provinciales reivindican su facultad para definir los trazados del transporte metropolitano, mientras que el Municipio considera necesario intervenir cuando esos recorridos afectan el funcionamiento del servicio urbano.

"Se irá por las vías legales que se tengan que ir. Será la Justicia quien decida si no nos ponemos de acuerdo", advirtió.

La Municipalidad defendió el funcionamiento del servicio urbano

En paralelo a los cuestionamientos sobre el sistema metropolitano, Bolzán realizó una evaluación positiva del funcionamiento del transporte urbano de Paraná y destacó el crecimiento de la cantidad de pasajeros.

"El servicio urbano ha mejorado enormemente. No se cumplió un año todavía y todos los meses vemos un mayor número de cortes de boletos. Estamos muy satisfechos", expresó.

También mencionó la incorporación de una nueva línea durante noviembre, destinada a ampliar la cobertura hacia un sector de la ciudad que, según explicó, anteriormente no contaba con esa prestación.

"Se creó una nueva línea en noviembre que viene a compensar un sector de la ciudad que nosotros no cubríamos y ahora sí lo hacemos", detalló.

Para el funcionario, la reorganización de las paradas metropolitanas permitiría consolidar esas mejoras y evitar que ambos sistemas compitan por pasajeros dentro del mismo territorio.

Los vecinos reclamaron soluciones y mayor coordinación

La asamblea también permitió escuchar los planteos de vecinos que utilizan diariamente el transporte público y que expresaron preocupación por las paradas, la infraestructura y las dificultades para acceder a los servicios.

Alicia Glauser, referente de la asamblea vecinal, consideró que la solución debería surgir de un acuerdo institucional entre la Provincia y el Municipio, que garantice el funcionamiento de ambos sistemas sin perjudicar a los pasajeros.

"Yo creo que un ente metropolitano, una unidad, un acuerdo entre Provincia y Municipio sería lo ideal para que las dos cosas funcionen y nuestros ciudadanos de las distintas localidades puedan acceder a la ciudad de Paraná", sostuvo.

Glauser también cuestionó las diferencias entre las autoridades y pidió priorizar las necesidades concretas de los usuarios. "Faltan garitas, faltan paradas, falta un buen servicio de un lado y del otro. Hay un tironeo entre unos y otros que tiene que terminar", manifestó.

Además, durante el encuentro se planteó la necesidad de mejorar la infraestructura de espera y se mencionó el pedido de una vecina para instalar una nueva garita.

La referente insistió en que la asamblea continuará recibiendo inquietudes de la comunidad. Mientras tanto, la disputa entre el Municipio y la Provincia sigue sin una resolución y mantiene abierto el debate sobre cómo organizar el transporte urbano y metropolitano en Paraná.