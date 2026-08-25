Frigerio entregó aportes y equipamiento a 44 municipios y comunas para fortalecer la seguridad

El Gobierno provincial avanzó con aportes y equipamiento de seguridad para municipios y comunas de Entre Ríos. Se destinarán $90 millones a prevención y videovigilancia, mientras 44 localidades recibirán cascos y kits de seguridad vial.
El equipamiento de seguridad para municipios y comunas de Entre Ríos fue el eje de un acto encabezado este martes por el gobernador Rogelio Frigerio, en el que se firmaron convenios y entregaron fondos destinados a reforzar la prevención del delito, los sistemas de videovigilancia y las políticas de seguridad vial.
Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, Frigerio rubricó acuerdos con 39 municipios y comunas que recibirán aportes por un total de 90 millones de pesos mediante el Fondo Provincial de Seguridad (Foprose). En paralelo, a través del Observatorio Provincial de Seguridad Vial se entregaron cascos y kits de prevención vial a 44 gobiernos locales.
Los recursos del Foprose provienen de fondos que el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) destina al Ministerio de Seguridad y Justicia. Serán utilizados para ampliar redes de monitoreo, fortalecer centros de vigilancia y adquirir herramientas destinadas a la prevención del delito.
Frigerio destacó el trabajo conjunto
“El tema de la seguridad es una preocupación y una ocupación de todos. Es una responsabilidad del gobierno provincial, pero existen cuestiones concurrentes con los municipios, y la ayuda que recibe nuestra Policía por parte de los intendentes es muy valorada”, sostuvo Frigerio.
El mandatario afirmó que la articulación resulta especialmente necesaria ante las restricciones económicas. “En momentos difíciles tenemos que trabajar en equipo para solucionar los problemas. Eso es lo que nos pide la ciudadanía”, expresó.
Además, indicó que los recursos permitirán incorporar “herramientas fundamentales como cámaras de seguridad, lectores de patentes y cascos para mejorar la seguridad vial”. Según explicó, las adquisiciones se determinaron de acuerdo con los requerimientos planteados por cada localidad.
Renovación del equipamiento policial
Frigerio también se refirió al proceso de incorporación de recursos para la Policía de Entre Ríos. “La seguridad es una de las demandas principales de los vecinos y estamos intentando estar a la altura equipando a la Policía provincial como no se hacía desde hace décadas”, aseguró.
En ese marco, planteó como objetivo renovar progresivamente los vehículos utilizados para prestar servicios públicos. “Nuestro objetivo con la flota de patrulleros, así como con las ambulancias, es que no queden más vehículos que tengan más de 10 años de antigüedad”, remarcó.
“Aunque transitamos un mar de dificultades, estamos en el camino de mejorar la percepción que tiene la ciudadanía respecto a este servicio público esencial de la seguridad. A esto lo haremos muchísimo mejor si lo hacemos en equipo como lo venimos haciendo”, agregó el gobernador.
“La seguridad no tiene ideología”
Por su parte, Roncaglia remarcó la necesidad de mantener la coordinación entre Provincia y gobiernos locales independientemente de sus pertenencias políticas. “La seguridad no tiene ideología ni colores políticos, es un compromiso de todos que se gestiona con coordinación, inversión y compromiso”, sostuvo.
El ministro señaló que la política provincial busca alcanzar a todos los municipios y comunas. “Trabajamos para todos los municipios y todos los entrerrianos porque sin seguridad no hay crecimiento, industria ni desarrollo económico”, afirmó.
El intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, valoró los convenios y consideró que los aportes “hablan de la articulación y el trabajo conjunto de un gobierno provincial en contacto y en territorio con cada una de las intendencias y las comunas”.
Más de $300 millones destinados mediante el Foprose
El Foprose canaliza recursos provinciales hacia gobiernos locales para financiar equipamiento relacionado con prevención del delito y videovigilancia. Desde el inicio de la actual gestión, según informó la Provincia, se destinaron más de 300 millones de pesos mediante esta herramienta.
Entre las localidades alcanzadas por esta entrega se encuentran 1º de Mayo, San Salvador, Cerrito, Santa Ana, Colonia Elía, Sauce Montrull, Ibicuy, Seguí, Las Cuevas, Tabossi, Ubajay, Valle María, Nogoyá, Villa Clara, San José y Villa Domínguez, entre otras.
Con los nuevos convenios, el Gobierno provincial apuntó a reforzar las capacidades locales mediante cámaras, lectores de patentes y otros elementos preventivos, además de incorporar equipamiento específico destinado a la seguridad vial.