AGMER convocó a un paro docente por 48 horas para esta semana

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) convocó a un paro docente de 48 horas para este jueves 27 y viernes 28 de agosto, en reclamo de una recomposición de los salarios y la apertura urgente de una nueva discusión paritaria con el Gobierno provincial.

La Comisión Directiva Central del sindicato confirmó la medida de fuerza este martes mediante un comunicado en el que sostuvo que los trabajadores de la educación atraviesan una “profunda crisis económica” y cuestionó la evolución de los salarios frente a la inflación.

“La docencia necesita respuestas, no discursos. Recomposición salarial ya. Paritaria urgente”, planteó AGMER al fundamentar la convocatoria a la huelga.

El reclamo salarial de AGMER

Según los cálculos difundidos por el sindicato, la pérdida salarial frente a la inflación alcanzó el 16,1% si se toma como referencia el período comprendido entre diciembre de 2025 y julio de 2026. Se trata de cifras aportadas por el gremio en el marco del conflicto y utilizadas para fundamentar el reclamo de reapertura de la negociación.

AGMER también cuestionó los últimos incrementos otorgados y aseguró que el aumento aplicado en julio fue del 3%. “No hay otro aumento con haberes de agosto y en lo que va del año sólo un 6,6% con una inflación del 22,7%”, sostuvo la entidad gremial.

Ante ese escenario, el sindicato consideró “urgente una recomposición salarial real” que permita recuperar poder adquisitivo y señaló que el paro de 48 horas buscará expresar “el reclamo y la necesidad de respuestas concretas”.

Reclamo por montos no remunerativos y jubilaciones

Además de solicitar una nueva negociación salarial, AGMER pidió avanzar en un proceso de incorporación al básico de sumas actualmente no remunerativas.

Desde el gremio argumentaron que esos conceptos repercuten sobre los trabajadores jubilados, la obra social provincial y el sistema previsional. “El salario docente debe discutirse en el ámbito correspondiente, con propuestas que permitan recuperar lo perdido frente a la inflación”, manifestaron.

En el comunicado también expresaron críticas hacia el gobierno provincial por las políticas implementadas en materia de salud, jubilaciones y comedores escolares, entre otros aspectos.

AGMER vinculó además la medida de fuerza provincial con las protestas previstas por las comunidades universitarias del país. El sindicato manifestó su acompañamiento a las jornadas de paro convocadas en reclamo por el financiamiento de las universidades nacionales.

“El paro de 48 horas expresa el reclamo y la necesidad de respuestas concretas”, concluyó AGMER al anunciar la medida.