Feria Parque Encantado ofrece regalos desde $5.000 por el Día del Maestro y continúa este domingo

REDACCIÓN ELONCE
La Feria Parque Encantado reúne este fin de semana a emprendedores en el Parque Gazzano de Paraná, con alternativas para el Día del Maestro. Hay textiles, aromas, cosmética, bazar y regalos desde $5.000. Elonce recorrió los puestos.
La Feria Parque Encantado se desarrolla este fin de semana en el Parque Gazzano de Paraná con una edición especialmente pensada para quienes buscan regalos por el Día del Maestro. Emprendedores locales instalaron sus puestos con productos textiles, aromáticos, cosmética, perfumería, bazar, accesorios y diferentes alternativas artesanales, con propuestas para distintos presupuestos.
Elonce recorrió la feria durante la tarde de este sábado y dialogó con los emprendedores, quienes destacaron que, pese al frío y el viento, hubo movimiento de visitantes. La actividad tendrá continuidad este domingo, por lo que quienes todavía no hayan elegido un presente para docentes tendrán una nueva oportunidad para recorrer los stands.
Una de las emprendedoras presentes es Brisa, quien ofrece productos aromáticos, holísticos y confecciones textiles. “Es una mezcla entre lo que es confecciones textiles para el cuidado personal, facial y también sobre el cabello; y una combinación de hierbas en la parte holística, como por ejemplo sahumerios naturales, hierbas que sirven también para infusiones, para sahumar. Toda la parte holística va también en lo que son cristales energéticos y todo lo que tiene que ver con el lado de la astrología, de los signos”, contó.
Regalos para elegir por el Día del Maestro
La cercanía del Día del Maestro atraviesa buena parte de las propuestas de esta edición. Brisa destacó la variedad disponible entre los distintos puestos: “También para que puedan elegir regalos para los maestros, que tienen una gran variedad entre todos los emprendedores”.
Respecto del movimiento registrado durante el sábado, reconoció que las condiciones meteorológicas condicionaron parcialmente la concurrencia. “Se ha acercado gente, anda gente paseando”, expresó. Además, confirmó que los emprendedores volverán a instalarse durante el domingo.
Entre los puestos también se encuentra el de María Inés, quien participa habitualmente de la propuesta. “Nosotros venimos siempre, todos los meses, los primeros fin de semana del mes venimos a la feria”, contó a Elonce.
Textiles hechos por emprendedoras
María Inés explicó que su propuesta está concentrada en productos textiles elaborados artesanalmente. “Para regalar y autorregalarse. Lienzos, bolsas de lienzo, delantales de cocina, todo textil”, enumeró mientras mostraba parte de los artículos disponibles.
La actividad, además de generar un ingreso, se convirtió para ellas en un espacio de creatividad luego de la jubilación. Al ser consultada sobre cuánto tiempo llevan con el emprendimiento, respondió: “Cuatro o cinco años. Jubiladas, así que dedicamos nuestro tiempo a la creatividad”.
Otra de las propuestas pertenece a Rita, responsable del emprendimiento Rumix. “Este es mi emprendimiento Rumix, donde tenemos un polirubro. Ofrecemos variedad de artículos para hacer regalos, también de temporada como bufandas, gorras y guantes para todas las edades”, explicó.
Opciones desde $5.000 y descuentos
Con el Día del Maestro próximo, Rita preparó distintas alternativas para quienes quieran realizar un presente sin desembolsar grandes sumas. “En esta ocasión estamos por el Día del Maestro, del docente, así que tenemos de todo un poquito para que haya variedad”, indicó.
Uno de los atractivos pasa por los precios. Según señaló la emprendedora, “a partir ya de 5000 pesos ellas pueden hacer un buen regalito, así que para que tengan en cuenta”. También invitó a visitar la feria durante el domingo: “Estamos mañana también, para invitar a que vengan a partir de las 14 horas, que ya está lindo el solcito, que vengan a darse una vuelta acá por el Gazzano”.
Además de los valores promocionales, algunos puestos ofrecen beneficios adicionales. “Tenemos descuento pagando en efectivo. También estamos con liquidación de temporada y tenemos opciones”, agregó Rita. Sobre el movimiento del sábado, explicó que el viento influyó, aunque con el correr de las horas comenzaron a acercarse más familias que aprovecharon también los espacios recreativos del parque.
Cosmética, perfumería, bazar y aromas
La recorrida de Elonce permitió encontrar también puestos dedicados a cosmética, perfumería y artículos para el hogar. Una de las feriantes resumió su propuesta: “Tenemos cosmética, tenemos perfumería, tenemos bazar, precios súper accesibles y una calidad hermosa”. También confirmó que estarán nuevamente presentes durante la jornada dominical.
Los aromas y sahumerios constituyen otra de las alternativas para obsequiar. Una emprendedora destacó las características de sus productos: “Siempre con la calidad increíble e infinita que tienen nuestros sahumerios de calidad premium, que duran un montón encendidos y terminan de quemar y la fragancia no se va para nada”.
Con la aparición del sol durante la tarde, señaló que comenzó a observarse un mayor movimiento. “Por suerte ahora que el solcito está quedando, la gente está saliendo a comprar regalitos, obsequios, comidita, torta frita que no puede faltar. Así que ahora está el movimiento hermoso, así que vamos a esperarlos”, comentó.
La feria continuará durante el domingo
El Día del Maestro aparece como una de las principales razones para recorrer los puestos durante este fin de semana. Los emprendedores prepararon desde pequeños presentes hasta productos de mayor valor, con artículos artesanales y alternativas que abarcan diferentes rubros.
De esta manera, la Feria Parque Encantado tendrá continuidad este domingo en el Parque Gazzano y ofrecerá una nueva posibilidad para recorrer los puestos, acompañar a emprendedores locales y encontrar regalos de cara al Día del Maestro.