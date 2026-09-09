Detuvieron a un jugador de Newell’s con un arma 9 milímetros en Rosario

Un jugador de Newell’s fue detenido con un arma 9 milímetros durante la noche del martes en Rosario. Se trata de Pablo Eloy Altamirano, futbolista de 21 años surgido de las divisiones inferiores del club, quien fue aprehendido junto a otro joven por la presunta portación ilegítima de un arma de fuego.

Según la información publicada por Aire de Santa Fe, el procedimiento comenzó después de que cámaras de seguridad registraran a dos hombres encapuchados que circulaban en un automóvil negro. Uno de ellos aparentemente llevaba un arma, situación que motivó la intervención de los efectivos.

A partir de las imágenes, los agentes localizaron un vehículo de características similares y lo interceptaron alrededor de las 23:40 horas en la zona de 27 de Febrero y Colón, en Rosario.

Secuestraron una pistola 9 milímetros

Durante la requisa, la Policía encontró una pistola semiautomática Bersa BP9FS calibre 9 milímetros, junto con un cargador y cinco cartuchos del mismo calibre. Además, fue secuestrado un Fiat Pulse Abarth 1.3 GSE negro.

Según la información incorporada a la investigación, una mujer de 26 años declaró que había observado la situación a través de cámaras de seguridad. La testigo manifestó que reconoció al futbolista por sus características y aseguró que lo habría visto descender del vehículo "con el arma de fuego en la mano".

(Aire de Santa Fe)

Altamirano fue trasladado junto con Lucas Gustavo P., de 27 años, a la Seccional 2ª, donde se realizaron las actuaciones correspondientes. La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá establecer las circunstancias del episodio y las eventuales responsabilidades.

El presente de Altamirano en Newell’s

Pablo Altamirano debutó en la Primera División de Newell’s durante 2024 tras formarse en las categorías juveniles de la institución rosarina. Actualmente, sin embargo, no integra el plantel profesional y se encuentra entrenando de manera individual, separado del grupo de Reserva.

El futbolista afronta ahora una investigación judicial por el procedimiento. La causa permanece en etapa investigativa y rige el principio de presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial.