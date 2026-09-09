Sociedad Rural: la lista de Etchevehere, Berisso y Spiazzi se impuso en Entre Ríos con el 57% de los votos

La lista Renovación con Unidad se impuso en Entre Ríos durante las elecciones de la Sociedad Rural Argentina con el 57% de los votos. A nivel nacional, Nicolás Pino obtuvo la victoria con el 71% de los sufragios.
La lista Renovación con Unidad se impuso en Entre Ríos con el 57% de los votos durante las elecciones desarrolladas este miércoles en el marco de la Asamblea Anual Ordinaria de la Sociedad Rural Argentina (SRA), realizada en el Predio Ferial de Palermo, en Buenos Aires.
La nómina provincial estuvo encabezada por Juan Diego Etchevehere, Mariano Berisso y Mayda Spiazzi. También estuvo integrada por los dirigentes entrerrianos Andrea Firpo, Miguel Dome, Federico Paoloni, Walter Feldkamp y Manuel Etchevehere.
En segundo lugar quedó la lista encabezada por Domingo Veronesi y Valeria Trucco, que alcanzó el 43% de los sufragios en Entre Ríos.
Cuarta victoria en Entre Ríos
Según se informó, esta fue la cuarta oportunidad en la que el espacio ganador logró imponerse en la provincia. Entre los ejes planteados por sus dirigentes estuvieron la independencia gremial frente a la política y la elaboración de una agenda sectorial basada en las demandas de los productores.
Además, la propuesta puso el foco en profundizar la representación territorial y promover la renovación de dirigentes dentro de la entidad ruralista.
A nivel nacional, en tanto, la lista encabezada por Nicolás Pino se impuso con el 71% de los votos. Su competidor, Marcos Pereda, obtuvo el 29% de los sufragios durante la elección de autoridades de la Sociedad Rural Argentina.