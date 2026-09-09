Gobierno y Bomberos Voluntarios acordaron fortalecer el sistema de emergencias y mejorar el financiamiento

El Gobierno y Bomberos Voluntarios acordaron fortalecer el sistema de emergencias de Entre Ríos durante una reunión que encabezó este miércoles el gobernador Rogelio Frigerio con autoridades de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios.

Entre los principales puntos se plantearon mejoras en el acceso a recursos, nuevas alternativas de financiamiento y una planificación conjunta frente a contingencias climáticas.

Durante el encuentro, el mandatario provincial destacó la implementación de la Ley 11.116, normativa que contempla aportes destinados al sistema de bomberos voluntarios y cobertura de obra social para sus integrantes. Según indicó el Gobierno, pese a que la legislación se encontraba vigente desde años anteriores, comenzó a aplicarse efectivamente durante la actual gestión.

A partir de ese marco, el Ejecutivo provincial asumió el compromiso de revisar el circuito administrativo por el que atraviesan los fondos establecidos en la ley. La intención será reducir los tiempos de tramitación y brindar mayor previsibilidad a los cuarteles para disponer de los recursos.

Buscan agilizar la llegada de recursos

Actualmente, los aportes atraviesan diferentes instancias administrativas y de control antes de llegar a las instituciones. Durante la reunión se planteó analizar alternativas que permitan acortar esos plazos sin dejar de cumplir con los procedimientos correspondientes.

Otro de los puntos acordados fue profundizar la articulación entre los gobiernos nacional, provincial y municipales para sostener el funcionamiento de los cuarteles. “Como en tantos otros temas, tenemos que ordenar responsabilidades y definir con claridad qué puede aportar cada nivel del Estado”, sostuvo Frigerio.

En ese sentido, las autoridades analizarán modelos implementados en Santa Fe, Córdoba y Corrientes. El objetivo será evaluar experiencias que puedan servir como referencia para fortalecer el esquema entrerriano y distribuir responsabilidades entre las distintas jurisdicciones.

Nuevas alternativas de financiamiento

La situación económica de los cuarteles ocupó un lugar central dentro de la agenda. Provincia y Federación coincidieron en la necesidad de mejorar y diversificar las fuentes de financiamiento para reducir la dependencia de los fondos provenientes del Estado nacional.

En ese marco, se estudiarán alternativas que puedan implementarse desde la administración provincial y los municipios. También se analizarán las herramientas contempladas en la Ley Nacional 27.629 de Bomberos Voluntarios y su posible aprovechamiento dentro del esquema entrerriano.

El presidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, Ariel Molina, valoró el encuentro y remarcó la necesidad que tenía el sector de avanzar en estos temas. “Necesitábamos y era urgente esta reunión. La charla que tuvimos con el gobernador fue positiva, porque se comprometió a trabajar para mejorar los tiempos de llegada de los recursos”, expresó.

El objetivo de lograr mayor autonomía

Molina destacó además el compromiso de buscar un esquema económico que permita al sistema entrerriano contar con mayor autonomía. En ese sentido, señaló que durante el encuentro “también se habló de un trabajo en conjunto para fortalecer aún más el sistema en lo económico, de parte de la provincia”.

El titular de la Federación explicó que uno de los objetivos será “no ser tan dependientes de lo que mande Nación y tener un sistema más autónomo acá”. Para ello, el sector y el Gobierno provincial continuarán trabajando sobre las diferentes posibilidades de financiamiento planteadas.

La agenda conjunta también incluirá aspectos operativos y de planificación. En particular, se abordó la preparación de los cuerpos de bomberos frente a fenómenos meteorológicos que puedan provocar emergencias en diferentes puntos del territorio entrerriano.

Preparación frente a posibles emergencias climáticas

Provincia y Bomberos Voluntarios acordaron elaborar un plan coordinado ante las contingencias que eventualmente pueda generar el fenómeno de El Niño. La planificación incluirá una revisión de las capacidades disponibles, las necesidades de los cuarteles y los recursos requeridos para afrontar posibles escenarios de emergencia.

El presidente de Bomberos Voluntarios de Gualeguay, Juan Godino, destacó la importancia de anticiparse a una eventual emergencia hídrica. “Fue una reunión altamente positiva, porque se logró que varios puntos se lleguen a concretar y ver para el futuro”, sostuvo.

Godino agregó que el trabajo estará orientado a estar preparados “ante una emergencia hídrica como la que está anunciada, de poder trabajar en conjunto, saber a lo que nos vamos a enfrentar y tener el respaldo que ha prometido el gobernador”. Además, remarcó: “Seguimos trabajando continuamente con el mismo fin que es mejorar el sistema bomberil”.

Una agenda entre Provincia y los cuarteles

La reunión dejó planteada una agenda que abarcará tanto el financiamiento como la capacidad operativa del sistema. El Gobierno provincial y los representantes de los bomberos deberán avanzar ahora en los mecanismos para agilizar los recursos y establecer las responsabilidades de cada nivel estatal.

El fortalecimiento del esquema de emergencias también estará vinculado a la coordinación territorial. La distribución de los cuarteles en distintos puntos de Entre Ríos convierte a los bomberos voluntarios en actores centrales frente a incendios, inundaciones y otras situaciones que demandan una respuesta inmediata.

Del encuentro participaron además el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; los ministros de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, y de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; y el director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell.