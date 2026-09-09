Prevención del dengue: lluvias y calor podrían favorecer nuevos brotes

REDACCIÓN ELONCE
La prevención del dengue durante la baja transmisión es fundamental para reducir criaderos antes de la temporada de calor. La infectóloga Susana Lloveras explicó a Elonce qué medidas tomar y cómo las condiciones climáticas podrían favorecer nuevos brotes.
La prevención del dengue durante los períodos de baja transmisión resultó fundamental para disminuir el riesgo de nuevos brotes con la llegada de las temperaturas elevadas y las lluvias. Así lo explicó a Elonce la médica infectóloga y directora médica de Clínica de Viajeros, Susana Lloveras, quien recomendó aprovechar esta etapa para eliminar posibles criaderos del mosquito.
“Todavía estamos en una etapa de bajo número de casos, entonces es bueno tomar todas las medidas preventivas para evitar tener un brote de dengue”, señaló la especialista. En ese sentido, puso especial atención en las condiciones meteorológicas que podrían presentarse durante los próximos meses.
“Con la posibilidad de que venga El Niño, que tengamos lluvias intensas y quizás períodos de calor, estas condiciones climáticas favorecen la proliferación de los mosquitos”, explicó Lloveras.
El descacharrado antes de la temporada de calor
La infectóloga sostuvo que las acciones preventivas debían intensificarse antes de la temporada de mayor circulación. “Lo ideal es trabajar esto en pleno invierno: tomar todas las medidas de prevención para disminuir la posibilidad de criaderos de mosquitos para la próxima temporada”, indicó.
Lloveras explicó que el Aedes aegypti es un mosquito que vive dentro o alrededor de las viviendas y utiliza pequeños depósitos de agua para reproducirse. Los huevos pueden permanecer en recipientes y, cuando llegan las lluvias y aumentan las temperaturas, eclosionar y dar origen a larvas y posteriormente a mosquitos adultos.
“Todo recipiente que acumule agua hay que tratar de sacarlo, desde una tapita de gaseosa hasta un florero o los típicos potus que a veces tenemos en agua o cualquier cosa que dejamos en las terrazas y que pueda acumular agua”, detalló.
Advierten sobre el riesgo de minimizar el dengue
Al ser consultada sobre los errores más frecuentes durante los períodos de menor transmisión, la médica fue contundente: “Lo primero es pensar que el dengue ya pasó y minimizarlo”.
“El dengue es una enfermedad que ha aparecido en Argentina y en América con brotes muy importantes. De hecho, el mayor brote que tuvimos nosotros fue en la temporada 2023-2024 y no estamos aislados de un continente donde también hay casos de dengue”, recordó.
Por ese motivo, sostuvo: “Es fundamental tenerle respeto a esta enfermedad y tratar de tomar todas las medidas de prevención”. También recordó la existencia de la vacuna contra el dengue y las estrategias focalizadas de inmunización que se desarrollan en distintas provincias del país.
Por qué la fumigación no alcanza
Lloveras también se refirió a las medidas que pueden implementar los municipios y aclaró que la fumigación cumple una función determinada, pero no constituye por sí sola una solución para controlar al mosquito.
“La fumigación es una estrategia que sirve en el momento en el cual se detecta un caso para disminuir la cantidad de mosquitos adultos, pero es transitoria”, explicó.
“Si yo mato todos los mosquitos adultos y sigo teniendo larvas o huevos en recipientes que después se transforman en mosquitos adultos, es ineficaz fumigar”, sostuvo. En ese marco, remarcó la importancia de mantener los pastos cortos, evitar acumulaciones de basura y retirar objetos capaces de juntar agua.
El papel de los municipios y la comunidad
La infectóloga consideró que las políticas públicas deben complementarse con la participación de los vecinos. “No solamente tiene que trabajar el municipio en todo lo que es educación para la salud y actividades puntuales, sino también la propia comunidad”, señaló.
Además, puso especial atención en los hogares donde resulta necesario almacenar agua para consumo. En esos casos, recomendó mantener correctamente cubiertos los depósitos para impedir que se conviertan en lugares de reproducción del mosquito.
“Hay algunos lugares donde no cuentan con agua potable y puede haber acumulación de agua para consumo. Esos recipientes tienen que ser tapados para evitar que tengamos huevos y criaderos de mosquitos”, manifestó.
El dengue cambió su comportamiento
Lloveras explicó que durante los últimos años se observaron modificaciones en la dinámica de la enfermedad. Anteriormente, los grandes brotes podían estar separados por períodos sin una circulación significativa, pero esa periodicidad comenzó a cambiar.
“En los últimos años los brotes de dengue han perdido esta periodicidad y hubo años donde tuvimos brotes de dengue en forma continua”, señaló. La especialista recordó que, después de la gran epidemia registrada durante 2023-2024, se produjo una disminución de casos en Argentina.
Sin embargo, uno de los elementos que podría modificar nuevamente el escenario es la circulación de alguno de los cuatro serotipos del virus. “Si llega a entrar un serotipo diferente para el cual las personas no tienen inmunidad, podemos tener potencialmente un nuevo brote importante de dengue”, advirtió.
Los viajeros y la introducción del virus
Otro factor que destacó fue el movimiento de personas entre diferentes regiones. Una persona infectada puede ingresar a una zona donde existe presencia del mosquito y contribuir al comienzo de una cadena de transmisión.
“Los viajeros también son importantes en cuanto a la introducción de virus en un determinado territorio. Cuando el vector ya está instalado y entra alguien con virus en su sangre porque está cursando un dengue, es una fuente para que esos mosquitos se infecten y pueda empezar un brote nuevamente”, explicó.
Respecto de la posibilidad de que el dengue deje de ser estacional, Lloveras consideró que existen diferencias importantes según las regiones argentinas. Las provincias con temperaturas más elevadas podrían registrar períodos de transmisión más prolongados.
¿Puede haber dengue durante todo el año?
“Probablemente, en muchas regiones de nuestro país, el dengue sea estacional. Esto puede cambiar quizás en el noroeste o el noreste argentino, donde las condiciones climáticas son más favorables para tener transmisión más meses del año”, explicó.
En cambio, en la zona central del país las bajas temperaturas invernales dificultan la supervivencia del mosquito. “Tenemos inviernos claramente diferenciados de la época estival. Entonces, es poco probable que en esa zona tengamos una transmisión continua porque los mosquitos tienen que tener ciertas condiciones para poder sobrevivir”, indicó.
La especialista resumió que “cuando hace mucho frío se mueren” y señaló que los escenarios más propicios para períodos prolongados de transmisión se encuentran en provincias con climas más cálidos.
Cómo pueden influir las lluvias y el calor
Finalmente, Lloveras analizó cómo un período caracterizado por abundantes precipitaciones y temperaturas elevadas podría influir sobre la proliferación del Aedes aegypti y la transmisión del dengue.
“Es una posibilidad, no es la única. Cuando hay mucha lluvia, después calor y ese calor se mantiene durante un tiempo, estas son condiciones más favorables para la aparición de un brote de dengue”, advirtió.
La médica explicó que las temperaturas elevadas también pueden acortar los tiempos necesarios para que el mosquito se vuelva infectante. No obstante, aclaró que la evolución epidemiológica dependerá de múltiples variables, como el serotipo en circulación y la inmunidad de la población. “Las condiciones climáticas son factores que potencian la transmisión del dengue”, concluyó.