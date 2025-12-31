Camionero que pintó graffiti en parque nacional pidió disculpas y la empresa reparó el daño

El camionero que fue filmado mientras realizaba un graffiti sobre formaciones rocosas del Parque Nacional Nahuel Huapi difundió un video en el que pidió disculpas públicas, reconoció el daño ambiental causado y aseguró que se comprometió a reparar las consecuencias de su accionar. En paralelo, la empresa vinculada al camión ya concretó las tareas de limpieza, mientras que Parques Nacionales avanzó con una infracción administrativa que podría derivar en una denuncia ante la Justicia Federal.

El protagonista del hecho fue identificado como Gustavo Páez, un camionero pampeano con más de 30 años de trayectoria laboral, oriundo de la localidad de Macachín. El episodio ocurrió el pasado 26 de diciembre, cuando fue registrado pintando con aerosol rojo la inscripción “Ana y Gustavo” sobre rocas del sector Valle Encantado, a la vera de la ruta nacional 237, dentro del área protegida.

Tras la viralización del video, Páez difundió un mensaje en redes sociales en el que asumió su responsabilidad por lo ocurrido. “Pido disculpas por el error que cometí. Estoy comprometido a ir a reparar el daño que hice y no tengo ningún problema en hacerlo”, expresó. En ese marco, sostuvo que su conducta laboral previa había sido “intachable” y manifestó su arrepentimiento: “Errores cometemos toda la vida y de los errores se aprende”.

El hecho generó un fuerte repudio público. El camión involucrado llevaba identificación de Transporte Sierra, aunque desde esa firma aclararon que el chofer no pertenece a su empresa, sino a Sucesión de Teodoro Sierra. Ambas firmas tienen origen en la histórica empresa fundada por Teodoro Sierra en Macachín. Desde Transporte Sierra repudiaron el episodio y solicitaron que “caiga todo el peso de la ley” sobre el responsable del acto vandálico.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informaron que el caso fue detectado a partir del aporte de un vecino que registró la situación. Guardaparques y brigadistas constataron el daño ambiental, verificaron que la pintada había sido completada y hallaron el aerosol utilizado en el lugar. En consecuencia, se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes por una infracción expresamente prohibida por la normativa vigente en áreas protegidas.

Las autoridades del Parque señalaron que se contactaron con los responsables de la empresa, quienes manifestaron una rápida predisposición para asumir la gravedad de lo ocurrido, comprometerse con la remediación ambiental y adoptar medidas internas respecto del chofer involucrado. Las tareas de limpieza ya fueron realizadas.

Finalmente, desde Parques Nacionales destacaron la respuesta de la empresa y el compromiso ciudadano de quien denunció el hecho, y remarcaron la importancia de alertar sobre conductas ilegales en áreas protegidas para preservar el patrimonio natural común.