Concepción del Uruguay: padres denuncian agresiones contra un niño de 7 años y cuestionan la respuesta de una escuela

Padres denuncian agresiones contra un niño de 7 años en una escuela de Concepción del Uruguay y cuestionan la respuesta que, según sostienen, recibieron de las autoridades del establecimiento ante los episodios. La familia realizó una presentación el 21 de septiembre ante la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.

Según el medio Uruguayenses Digital, por lo expuesto en la denuncia, el niño concurre desde jardín de infantes a la Escuela Nº 1 "Nicolás Avellaneda" y realiza además diferentes actividades deportivas y recreativas fuera del ámbito escolar. Sus padres señalaron que hasta entonces no habían advertido inconvenientes en esos espacios.

Sin embargo, la familia comenzó a observar cambios en su comportamiento: aseguran que dejó de querer permanecer solo en otras actividades, pedía que lo acompañaran hasta el ingreso del establecimiento y manifestaba temor al momento de concurrir a clases. Ante esas señales, decidieron realizar una consulta con un profesional de psicología.

Qué denunció la familia sobre las presuntas agresiones

Según la presentación policial, a partir de esa consulta surgió la sospecha de que los cambios podrían estar relacionados con situaciones que el niño atravesaba con otros compañeros dentro de la escuela. Los padres sostienen que dos alumnos habrían protagonizado diferentes episodios de hostigamiento.

Según el relato familiar, los compañeros presuntamente seguían al niño cuando iba al baño y, una vez allí, lo golpeaban, lo tiraban al piso y continuaban agrediéndolo. La presentación también menciona supuestas burlas e insultos dirigidos hacia el menor.

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Los padres aseguran que no se habría tratado de un hecho aislado, sino de una situación reiterada. A partir de lo que conocieron, plantearon el problema ante integrantes de la comunidad educativa y solicitaron que se adoptaran medidas para evitar nuevos episodios.

Cuestionamientos a la respuesta de la escuela

Uno de los puntos centrales de la presentación está relacionado con el tratamiento que, de acuerdo con la versión de los denunciantes, recibió la problemática dentro de la institución. La familia afirma que mantuvo reuniones para informar lo que estaba ocurriendo y sostiene que sus planteos habrían sido minimizados.

Según expresaron, pese a las conversaciones mantenidas con integrantes de la escuela, los episodios contra su hijo habrían continuado. Ante esa situación, insistieron en reclamar medidas que garantizaran que el menor pudiera concurrir al establecimiento sin atravesar nuevos hechos de violencia.

La situación llevó a la familia a modificar la manera en que acompañaba al niño en determinados encuentros y actividades. En una de esas ocasiones, siempre según consta en la denuncia, el menor habría vuelto a ser agredido por uno de los alumnos mencionados previamente.

El conflicto se trasladó al ámbito de los adultos

A partir de ese episodio, el conflicto habría dejado de involucrar exclusivamente a los alumnos. La familia indicó que uno de los padres volvió a reclamar ante una docente para que se tomaran medidas frente a la situación que denunciaban.

Posteriormente, según consta en la presentación, ese adulto recibió una denuncia por parte de una integrante del establecimiento educativo. Como consecuencia, se habría dispuesto una medida de restricción, circunstancia que también fue incorporada por la familia a su relato ante las autoridades.

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Los padres cuestionaron que la situación haya derivado en un enfrentamiento entre mayores y consideran que el problema inicial que habían planteado respecto de su hijo no obtuvo una respuesta adecuada. Se trata, en todos los casos, de afirmaciones realizadas por la familia denunciante que deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.

La presentación quedó en manos de las autoridades

En la denuncia radicada ante la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, los padres solicitaron que se evalúen medidas respecto del establecimiento educativo y de los adultos responsables de los menores presuntamente involucrados.

La familia manifestó además su preocupación por las consecuencias emocionales que estas situaciones pueden producir en niños de corta edad y vinculó su reclamo con la necesidad de detectar e intervenir tempranamente ante posibles episodios de hostigamiento y violencia escolar.

La presentación realizada el 21 de septiembre deberá ahora ser analizada por las autoridades correspondientes. Hasta el momento, la información aportada corresponde a la versión de la familia denunciante y no implica que los hechos descriptos hayan sido acreditados ni determina responsabilidades sobre los menores o adultos mencionados.