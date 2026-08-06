Jurado popular declaró culpable a Horacio Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino

La audiencia de cesura será en los Tribunales de Concordia.

Un jurado popular declaró este jueves culpable a Horacio Rafael “Ñoño” Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino, la joven que había desaparecido el 9 de julio de 2023 y cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado semanas después. El veredicto se conoció tras tres jornadas de debate desarrolladas en los Tribunales de Chajarí.

Benítez fue considerado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado -femicidio-, mediando un contexto de violencia de género.

Luego de conocerse la decisión del jurado, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Larocca Rees, informó que la audiencia de cesura se desarrollará en los Tribunales de Concordia. La fecha será comunicada dentro de los próximos cinco días hábiles.

Benítez continuará detenido

Durante esa audiencia, las partes expondrán sus argumentos respecto de la pena que corresponderá imponerle al acusado tras haber sido encontrado culpable.

En tanto, el magistrado resolvió que Benítez continúe cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 hasta que la sentencia adquiera firmeza.

Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por las fiscales Julia Rovira y Natalia Conti, junto al fiscal Mario Guerrero. La abogada Carolina Fontana intervino como querellante particular.

La defensa del acusado, en tanto, estuvo a cargo de los defensores oficiales Alejandro Giorgio, Pedro Frontan y Magdalena Vedoya.

El crimen de Luisina Leoncino

Luisina Leoncino desapareció el 9 de julio de 2023. Durante los días posteriores se desplegó una intensa búsqueda y, con el avance de la investigación, las sospechas comenzaron a concentrarse sobre Benítez, quien mantenía un vínculo con la joven.

El análisis de cámaras de seguridad y de movimientos vehiculares resultó determinante para orientar la pesquisa. Entre los elementos investigados apareció un Volkswagen Gol perteneciente a un familiar del acusado.

La causa tuvo un giro decisivo el 30 de julio de 2023, cuando fueron encontrados el torso y las piernas de Luisina en la zona de Pampa Soler. El hallazgo confirmó el peor desenlace después de tres semanas de búsqueda.

La confesión y el hallazgo del resto del cuerpo

Tras encontrarse los primeros restos, Benítez confesó el crimen y aportó información que permitió orientar a los investigadores hacia otros lugares donde había descartado partes del cuerpo.

El 2 de agosto de 2023, las tareas de búsqueda permitieron encontrar los restos restantes en un basural ubicado en inmediaciones de las calles Castelli y Defensa Sur.

La investigación continuó posteriormente con la incorporación de pericias, testimonios y otros elementos que finalmente llevaron el caso a juicio por jurados.

El jurado lo encontró culpable

Más de tres años después del crimen, el jurado popular escuchó durante tres jornadas la prueba y los argumentos presentados por la Fiscalía, la querella y la defensa.

Finalmente, este 6 de agosto de 2026, los integrantes del jurado alcanzaron un veredicto de culpabilidad contra Benítez por el femicidio de Luisina Leoncino.

El debate constituyó el juicio por jurados número 168 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Ahora restará la audiencia de cesura, instancia en la que se discutirán los argumentos vinculados a la pena y posteriormente el juez técnico deberá dictar la sentencia correspondiente.