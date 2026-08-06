Renovaron la alerta por fuertes vientos y el frío se hará sentir en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por fuertes vientos para Entre Ríos durante la noche de este jueves. El fenómeno estará acompañado por el ingreso de aire frío, que provocará un marcado descenso de las temperaturas en toda la provincia y dejará mínimas de apenas 4 grados en Paraná durante los próximos días.

Según informó el organismo nacional, la advertencia alcanza a todo el territorio entrerriano. “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h”, indicó el reporte meteorológico.

En Paraná, el pronóstico difundido por el SMN anticipaba para la noche de este jueves una temperatura cercana a los 11 grados, con probabilidades de precipitaciones de apenas entre 0% y 10%. Sin embargo, el principal fenómeno estará relacionado con el viento: se prevén velocidades sostenidas de entre 32 y 41 kilómetros por hora y ráfagas de entre 60 y 69 km/h.

Foto: SMN.

Viernes frío y con apenas 4 grados de mínima

Tras el paso de los fuertes vientos del sector sur, el cambio más significativo se producirá en las temperaturas. Para este viernes 7 de agosto, el SMN pronosticó en Paraná una mínima de 4 grados y una máxima de 16 grados, sin probabilidades de lluvias.

Durante la madrugada del viernes todavía se sentirán los efectos del viento, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h. Con el transcurso de la jornada, las condiciones tenderán a mejorar y el cielo pasará de mayormente nublado durante las primeras horas a despejado durante la tarde.

La temperatura irá recuperándose lentamente: desde los 4 grados previstos para la madrugada ascenderá hasta unos 7 durante la mañana y alcanzará los 16 grados por la tarde. Por la noche volverá a descender y se ubicaría alrededor de los 8 grados.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El sábado 8 se mantendrán las bajas temperaturas, aunque con condiciones meteorológicas estables. Para Paraná se anticipó una mínima de 7 grados y una máxima de 16, con cielo entre algo y parcialmente nublado y sin probabilidades significativas de precipitaciones.

Foto: Elonce.

Durante la jornada del sábado, los vientos serán considerablemente más leves que los registrados este jueves. Las velocidades oscilarán, según el momento del día, entre los 7 y los 22 kilómetros por hora.

Por otra parte, el domingo volverá a sentirse con mayor intensidad el frío durante las primeras horas. El pronóstico extendido del SMN anticipó una mínima de 4 grados y una máxima de 16 para la capital entrerriana, mientras que el cielo permanecerá mayormente soleado durante buena parte de la jornada y tampoco se esperan lluvias.

El frío continuará durante el comienzo de la semana

Las bajas temperaturas persistirán durante los primeros días de la próxima semana. Para el lunes 10 de agosto, el organismo meteorológico pronosticó una mínima de 4 grados y una máxima de 14, nuevamente con condiciones estables y sin precipitaciones.

El martes 11, en tanto, la mínima se ubicaría en torno a los 5 grados y la máxima alcanzaría los 12 grados, lo que marcaría una jornada fresca incluso durante las horas de la tarde.

De esta manera, luego de los fuertes vientos previstos para la noche de este jueves, Entre Ríos ingresará en un período caracterizado por mañanas muy frías y tardes frescas. Al menos en Paraná, el pronóstico no anticipa lluvias durante los próximos días, mientras que las temperaturas mínimas oscilarán principalmente entre los 4 y los 7 grados.