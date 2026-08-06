Abren las inscripciones para el Registro Provincial de Artesanos en Entre Ríos

La Secretaría de Cultura provincial lanzó oficialmente una nueva convocatoria para integrar el Registro Provincial de Artesanos. Este importante proceso administrativo ya se encuentra habilitado desde esta semana y se realiza de manera cien por ciento online.

Esta valiosa iniciativa gubernamental busca incorporar a nuevos hacedores culturales y emprendedores de toda la provincia de Entre Ríos. Además, permite a quienes ya están inscriptos actualizar rápidamente su información personal y detallar su capacidad productiva vigente.

El trámite administrativo es completamente gratuito, de fácil acceso y permanecerá abierto hasta el próximo viernes 21 de agosto. Todos los interesados deberán completar un sencillo formulario digital para lograr formar parte del padrón oficial.

Impulso a las políticas públicas del sector

La base de datos del Registro Provincial de Artesanos fue creada originalmente bajo la órbita de la ley provincial de Artesanías. El objetivo primordial es proteger, promover y fomentar esta histórica actividad local en cada rincón del territorio.

Este minucioso relevamiento permitirá conocer en detalle las diversas técnicas, los materiales empleados y los oficios presentes en cada departamento. De este modo, la cartera cultural busca federalizar fuertemente la herramienta y reconocer nuestra rica diversidad productiva.

Figurar de manera oficial en este padrón facilita la participación directa en ferias, exposiciones y distintas acciones de promoción comercial. La meta central de la provincia es fortalecer la economía del sector y lograr visibilizar sus creaciones.

Dos modalidades habilitadas para el trámite

La actual plataforma virtual del Registro Provincial de Artesanos contempla dos opciones operativas: una destinada exclusivamente a la nueva inscripción de trabajadores. La otra alternativa está enfocada en la necesaria actualización de datos de quienes ya figuran en el sistema.

Quienes necesiten modificar su número de contacto, cambiar su rubro principal o subir nuevas imágenes de sus obras podrán hacerlo fácilmente. Todo este proceso organizativo está coordinado por la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural.

También participa activamente en la diagramación y control el Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain. Para resolver dudas sobre la actual inscripción, los trabajadores pueden escribir al correo oficial nuevoregistrodeartesanos2026@gmail.com.