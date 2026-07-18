Jornada comunitaria de tejido reunió a voluntarios para confeccionar mantas solidarias en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Diseñadoras, tejedoras y voluntarios participaron de una jornada comunitaria de tejido en el Mirador TEC para confeccionar mantas solidarias y reunir abrigos, lanas y cuadrados tejidos destinados a personas que lo necesiten durante el invierno.
La jornada comunitaria de tejido reunió este sábado a diseñadoras, tejedoras y vecinos en el Mirador TEC con el objetivo de confeccionar mantas solidarias y recibir donaciones de abrigos y materiales para acompañar a personas que atraviesan el invierno en situación de vulnerabilidad.
La propuesta formó parte del Operativo Invierno, impulsado por el Mirador TEC, el Banco de Alimentos, el medio 360 y Proyecto NOS, un colectivo de diseñadoras que promovió la iniciativa para combinar creatividad, trabajo colaborativo y solidaridad.
Durante el encuentro, además de tejer mantas, los organizadores recibieron prendas de abrigo en buen estado, ovillos de lana y cuadrados tejidos de 20 por 20 centímetros que luego serán unidos para confeccionar nuevas mantas.
Una iniciativa que nació en un laboratorio de emprendedores
María Victoria Arce, diseñadora e integrante de Proyecto NOS, explicó a Elonce que la actividad surgió a partir de una propuesta desarrollada durante un laboratorio de emprendedores realizado meses atrás en el Mirador TEC.
"Estamos felices porque se pudo hacer realidad esta campaña del Operativo Invierno impulsada por el Mirador TEC, el Banco de Alimentos, el medio 360 y Proyecto NOS en esta obra solidaria donde podemos unificar el tejido con la solidaridad, el diseño y salir a la comunidad haciendo lo que nos apasiona", expresó.
La diseñadora recordó que la idea comenzó a tomar forma luego de una capacitación desarrollada en abril. "Gracias a que surgió la idea y nos dieron la posibilidad de darle forma en una capacitación que tuvimos acá, después se pudo gestar todo esto tan lindo", señaló.
Cómo colaborar con la campaña
Durante la jornada, los organizadores convocaron a la comunidad a acercar diferentes elementos para continuar confeccionando mantas.
Arce explicó que quienes deseen colaborar pueden donar abrigos en buen estado, lana o cuadrados tejidos con la medida estándar de 20 por 20 centímetros. "También pueden traer un suéter que quizás ya no se puede donar completo. Nosotras reforzamos los bordes y lo incorporamos a las mantas solidarias", indicó.
Además, invitó a quienes sepan tejer o quieran aprender a sumarse como voluntarios para participar en futuras jornadas.
Una propuesta abierta para todas las personas
Bárbara Castelo Sarabia, también integrante de Proyecto NOS, destacó que la convocatoria estuvo abierta tanto para personas con experiencia en tejido como para quienes nunca habían tomado agujas. "Puede sumarse cualquiera. No importa que no sepa tejer; acá hay varias tejedoras y les podemos enseñar. Lo importante es compartir y solidarizarnos", afirmó.
La diseñadora explicó que Proyecto NOS nació como un colectivo integrado por profesionales del diseño y que ya realizó distintas actividades culturales y de capacitación. "Hemos realizado muestras en la Casa de la Cultura, workshops y ahora estamos reunidos con este proyecto, con vistas a seguir creciendo y fortaleciendo el ecosistema emprendedor", manifestó.
También invitó a seguir las actividades del colectivo a través de sus redes sociales, donde publican las distintas propuestas y convocatorias.
El tejido como herramienta de encuentro
Durante la actividad también participó Ana Lorenzato, artesana e hilandera del grupo Tramagua, una cadena de valor textil integrada por productores y artesanos de distintos puntos de Entre Ríos.
Lorenzato contó que decidió sumarse a la convocatoria por el carácter solidario de la propuesta. "Soy tejedora, soy artesana y me encantó la propuesta de las chicas", expresó.
La integrante de Tramagua explicó que la organización reúne a unas 30 personas de diferentes localidades de la provincia y que en Paraná funcionan alrededor de doce integrantes.
Además, propuso extender este tipo de encuentros a otros espacios públicos. "Estaría muy bueno hacerlo una vez al mes en las plazas, abrirnos y compartir con la comunidad", señaló.
Buscan repetir la experiencia
Las organizadoras explicaron que esta fue la primera jornada realizada en el Mirador TEC, aunque no descartaron repetir la iniciativa en los próximos meses.
Arce recordó que la actividad también se desarrolló en el marco del Día Nacional de la Persona Tejedora y destacó que el objetivo fue sacar el tejido del ámbito doméstico para convertirlo en una herramienta de participación comunitaria.
"Quisimos sacar las agujas del ámbito doméstico para hacerlo de manera solidaria", afirmó.
Finalmente, reiteró la invitación para que más personas se incorporen como voluntarias. "Las tejedoras o tejedores que se quieran sumar pueden escribirnos por nuestras redes para ayudar a unir las mantas o seguir tejiendo cuadrados. La posibilidad está abierta para todos", concluyó.