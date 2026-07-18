Soledad habló sobre la posibilidad de cantar el Himno en la final del Mundial

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, comenzó a crecer la expectativa por conocer quién será el encargado de interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa del partido decisivo. En ese contexto, Soledad Pastorutti rompió el silencio y se refirió a los rumores que la ubican entre las principales candidatas.

Desde el Festival del Tamal, en Salta, la artista admitió que sería un orgullo participar de un momento tan especial, aunque aclaró que todavía no hay confirmaciones oficiales.

“Para mí sería un honor. Por el momento no se sabe demasiado… en realidad no puedo decir mucho”, expresó en diálogo con Salta Soy.

La Sole dejó la puerta abierta

Consultada sobre las versiones que la señalan como una de las elegidas, Soledad recordó su vínculo con la Selección argentina y con la interpretación del Himno Nacional.

“Siempre estoy dentro de los nombres, y le he cantado muchas veces a la Selección. Es un honor para un artista popular cantar el himno que amo, es una gran responsabilidad”, sostuvo.

La cantante también deseó que quien finalmente sea elegido pueda transmitir la emoción del momento.

“Ojalá quien vaya o quien le toque, o si me toca a mí, no importa quién, sea algo muy sentido”, afirmó.

Antes de cerrar la entrevista, dejó en claro cuál considera que es lo verdaderamente importante de la jornada. “¿Igual lo importante sabés qué es, no? Que ganemos el domingo. El resto, segundo plano total”, expresó entre risas.

¿Lali sería la favorita del plantel?

Mientras la organización mantiene el hermetismo sobre la ceremonia previa al encuentro, comenzaron a circular distintos nombres de artistas que podrían interpretar el Himno Nacional en el MetLife Stadium de Nueva York.

Según informó el periodista Jerónimo Torres Santoro en un programa del stream de Flavio Azzaro, el plantel argentino tendría una preferencia marcada.

“Están definiendo quién de las artistas argentinas canta el himno antes de arrancar el partido. Está la alternativa que piden los jugadores. Los jugadores quieren a Lali Espósito”, aseguró.

El supuesto pedido respondería a una cábala, ya que Lali fue la encargada de interpretar el Himno Nacional en la final del Mundial de Qatar 2022, donde Argentina obtuvo el título.

Los otros nombres que suenan

Además de Soledad Pastorutti y Lali Espósito, entre las opciones que trascendieron aparecen María Becerra y Tini Stoessel, quien ya se encuentra en Nueva York acompañando a Rodrigo De Paul durante la definición de la Copa del Mundo.

En las últimas horas también se sumó el nombre de Andrés Calamaro, quien viajó a Estados Unidos y compartió un encuentro con integrantes de la Selección en Miami antes del partido frente a Suiza.

Hasta el momento, la FIFA y la Asociación del Fútbol Argentino no confirmaron quién será el encargado de interpretar el Himno Nacional antes del inicio de la esperada final entre Argentina y España.