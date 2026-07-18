Temporal en Entre Ríos dañó una línea de alta tensión y dejó cortes de energía en varias localidades

ENERSA informó que el temporal dañó una línea de alta tensión y evalúan si fue una cola de tornado. La empresa distribuidora de energía detalló que el fenómeno meteorológico afectó la línea de 132 kV que abastece al corredor San Salvador-Concordia-Salto Grande-Chajarí, uno de los sectores más comprometidos por las intensas ráfagas registradas durante la madrugada.

La compañía explicó que, por las características del fenómeno, se analizaba si las condiciones observadas correspondieron a una cola de tornado, aunque aclaró que esa evaluación continuaba en estudio.

Mientras tanto, cuadrillas de ENERSA trabajaron durante toda la jornada para localizar las fallas y avanzar con las reparaciones que permitieran normalizar el suministro eléctrico.

El corredor San Salvador-Concordia fue uno de los más afectados

Según informó la distribuidora provincial, el temporal provocó la salida de servicio de la línea de alta tensión de 132 kilovoltios que alimenta el corredor integrado por San Salvador, Concordia, Salto Grande y Chajarí.

Además de ese sector, también se registraron interrupciones del suministro en Chajarí, Villa Elisa, San José, Concordia, San Salvador, Federación, Federal, Feliciano, Santa Elena, Bovril, Charrúas, Jubileo, Villaguay, Colón y distintas zonas rurales de esos departamentos.

Desde la empresa señalaron que el comportamiento del sistema eléctrico fue monitoreado de manera permanente para realizar maniobras de reconfiguración y normalización que permitieran recuperar el servicio de forma gradual y segura.

Cómo avanzó la restitución del servicio

ENERSA indicó que el servicio quedó completamente normalizado en Federación.

En el caso de Concordia, informó que el abastecimiento continuó de manera parcial mediante el sistema de subtransmisión, mientras las cuadrillas trabajaban sobre los tramos donde se registraron los daños de mayor magnitud.

La empresa explicó que, una vez que las condiciones climáticas lo permitieron, los equipos recorrieron las zonas afectadas para identificar las fallas y ejecutar las reparaciones correspondientes.

Durante la mañana continuaban las tareas en algunos sectores donde persistían inconvenientes puntuales en el suministro.

Continuarán los trabajos y reiteraron recomendaciones

La distribuidora provincial informó que continuará con los trabajos hasta restablecer completamente el suministro en las zonas que aún permanecían afectadas.

Asimismo, señaló que informará la evolución de las tareas a través de sus canales oficiales de comunicación.

ENERSA también reiteró el pedido a la población para que no se acerque ni manipule cables cortados o instalaciones eléctricas dañadas, debido al riesgo que representan.

Para consultas o reclamos, recordó que se encuentra habilitado el 0800-777-0080 -Servicio de Atención Integral Telefónica (SATI)- disponible las 24 horas, además de sus redes sociales oficiales @EnersaArg (Facebook, Instagram y X) y el correo electrónico destinado a trámites comerciales: tramitescomerciales@enersa.com.ar