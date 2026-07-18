Regresan el frío y las tormentas luego de varios días de temperaturas primaverales

Después de que la ciudad de Paraná y la región experimentara, un breve adelanto primaveral producto de que se registraran temperaturas superiores a los 20°C, el comienzo del fin de semana estará marcado por la inestabilidad climática. Además del descenso en el termómetro, este sábado se espera una jornada tormentosa.

"Un frente frío avanzó durante las últimas horas sobre la región, desplazando el aire cálido y dando paso a un ambiente más fresco, muy húmedo e inestable", indicaron especialistas a Meteored.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la tarde y hacia la noche aumentaría las posibilidades de que se desarrollen tormentas aisladas y tormentas fuertes, respectivamente. La probabilidad se ubicará entre un 40% y un 70% hasta la madrugada del domingo, inclusive.

Según se indicó, el frente frío perdió velocidad al llegar a la región y quedó prácticamente semiestacionario sobre el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur del Litoral. Esa configuración seguirá alimentando la inestabilidad durante buena parte del fin de semana.

Para el domingo, día en el que la selección argentina jugará la final del Mundial 2026 contra España en la ciudad de Nueva Jersey (Estados Unidos), las condiciones seguirán inestables en suelo entrerriano.

Sábado nublado en Paraná (foto Elonce)

El organismo meteorológico indicó que, por la mañana, luego de las tormentas fuertes de madrugada, habrá tormentas aisladas (entre 10 y 40% de probabilidad) y el resto del día persistirá la nubosidad. Las temperaturas a lo largo del domingo oscilarán entre una mínima de 12°C y una máxima de 20°C.

Pese a la inestabilidad pronosticada, se mantiene latente la posibilidad de que miles de personas participen de las concentraciones en puntos claves de la capital entrerriana para ver el partido y las eventuales celebraciones que pudieran darse, de acuerdo con el resultado.

Las alertas meteorológicas que estarán activas este fin de semana

A nivel nacional, las alertas meteorológicas se extienden por diversas regiones. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el sábado será el día en que los habitantes de varias provincias deberán mantener ciertas precauciones, según la zona en la que se encuentren.

Mientras que el sur de Jujuy y el oeste de Salta presentarán alerta naranja por viento zonda, el centro-norte de Jujuy, Tucumán y el oeste de Catamarca se encuentran bajo alerta amarilla y naranja por vientos y nevadas. Incluso, las cordilleras de La Rioja, San Juan y Mendoza reciben advertencias de nivel naranja por nevadas y amarilla por vientos intensos.

Sábado nublado en Paraná (foto Elonce)

El SMN también advirtió sobre precipitaciones y nevadas en el norte de Neuquén, el oeste de Río Negro (excepto el sector cordillerano) y el sureste de Santa Cruz. De esta manera, el este de Formosa y Misiones se mantendrá bajo alerta amarilla por vientos.

A la vez que el centro-sur de Corrientes, el norte-centro de Santa Fe, el sureste de Santiago del Estero y el sur de Entre Ríos presentan alerta amarilla por tormenta, el norte de Entre Ríos elevará la advertencia a nivel naranja.

Alertas por tormentas para Entre Ríos (fuente SMN)

Además, el sur de Chubut, el oeste y sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego se encuentran bajo alerta amarilla por frío extremo.

Para el domingo, se mantienen las advertencias por viento zonda en Jujuy y Salta. Al igual que el oeste de Catamarca continuará bajo alerta naranja por vientos y viento zonda, la cordillera de La Rioja permanece en alerta naranja por vientos y amarilla por nevadas.

En el caso de la cordillera de San Juan y Mendoza, estas permanecerán con advertencias por nevadas y vientos. Además, el sur de Corrientes y el norte de Entre Ríos sostienen la alerta naranja por tormentas, y el norte de Corrientes, el sureste de Chaco, el norte-centro de Santa Fe y el sur de Entre Ríos mantendrán el nivel amarillo por tormentas.