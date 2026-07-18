Presentaron el documental Juego Milenario Transcultural sobre la historia y la evolución del ajedrez

REDACCIÓN ELONCE
La Biblioteca Popular fue sede de la presentación del documental "Juego Milenario Transcultural", dirigido por Diego Romero. La actividad incluyó una proyección abierta al público y una jornada de ajedrez libre organizada junto a la escuela que funciona desde hace casi dos décadas en la institución.
El documental Juego Milenario Transcultural fue presentado este sábado en la Biblioteca Popular del Paraná, donde su director, Diego Romero, explicó el origen del proyecto, el recorrido realizado por distintas bibliotecas del país y el objetivo de acercar una mirada histórica, educativa y cultural sobre el ajedrez. La jornada también incluyó partidas abiertas para el público y la difusión de la escuela de ajedrez que funciona en la institución.
La actividad se desarrolló en la sede de la Biblioteca Popular del Paraná, ubicada en calle Buenos Aires 256, y reunió a aficionados del ajedrez, docentes, estudiantes y vecinos interesados en conocer el trabajo audiovisual.
Antes del inicio de la proyección, Romero dialogó con Elonce y contó que decidió presentar el documental en bibliotecas como una forma de acompañar y fortalecer esos espacios culturales.
Un recorrido por bibliotecas y clubes de ajedrez
Sobre el nombre del documental, explicó que responde a la propia historia del juego. "El ajedrez es un juego milenario y hay pocas actividades que realizamos que sean tan antiguas como el ajedrez", sostuvo.
Además, indicó que la segunda parte del nombre hace referencia a la evolución que experimentó el juego a través de distintas civilizaciones. "Trascultural porque se desarrolló a través de diferentes culturas. No es que una cultura lo inventó y lo definió, sino que se fue modificando, mejorando y complejizando a través de las culturas", expresó.
El realizador recordó que el estreno del documental se concretó en la Biblioteca Nacional y posteriormente fue exhibido en la Biblioteca del Congreso, además de diferentes clubes de ajedrez. De hecho, señaló que el contacto con la Biblioteca Popular del Paraná surgió a partir de una propuesta conjunta para sumar una nueva función abierta a la comunidad.
El origen del ajedrez y el contenido del documental
Durante la entrevista, Romero explicó que, de acuerdo con las investigaciones arqueológicas, el origen del ajedrez se ubicó en la India. También destacó que actualmente el campeón mundial proviene de ese país, un hecho que consideró significativo para comprender la continuidad histórica de esa disciplina.
El director explicó que el documental fue pensado para ofrecer una mirada más amplia sobre el ajedrez. "Me decidí a hacer el documental porque soy docente y quería darle un sentido más profundo, entenderlo en algo integral", señaló.
Según detalló, la producción no se limitó a la historia del juego, sino que abordó también aspectos vinculados con la matemática, la evolución de las estrategias y los aportes realizados por distintos campeones a lo largo del tiempo.
Entrevistas con referentes del ajedrez y la cultura
El documental reunió testimonios de jugadores, escritores, investigadores y especialistas vinculados al ajedrez. Entre ellos se encontró Candela Francisco, campeona argentina y mundial juvenil; la campeona argentina femenina María José Campos; el periodista e historiador Juan Sebastián Morgado y Silvia Adela Kohan, viuda del escritor Abelardo Castillo.
Además, incorporó un capítulo dedicado a la relación entre el ajedrez y la literatura, donde se analizaron textos de Abelardo Castillo y Rodolfo Walsh.
Otra de las secciones abordó el vínculo entre el ajedrez y el cine, con la participación de un profesor de la Universidad de Buenos Aires especializado en cultura cinematográfica.
La producción también incluyó un capítulo dedicado a la educación, con la participación del pedagogo Carlos Skliar, quien analizó el aporte del ajedrez dentro de los procesos de enseñanza.
La Biblioteca Popular abrió sus puertas al ajedrez
Belén Pérez Lindo, responsable de Comunicación de la Biblioteca Popular, destacó la importancia de recibir la propuesta y recordó que la institución cuenta desde hace casi veinte años con una escuela de ajedrez.
Explicó que el taller fue coordinado durante casi dos décadas por el profesor Rafael Sosa y que funcionó todos los martes con participantes de distintas edades. "Después de la proyección pusimos a disposición los juegos de ajedrez que tenemos para que quienes ya saben jugar puedan mover las piezas y compartir un rato", comentó.
La actividad se extendió hasta el mediodía y combinó la proyección audiovisual con espacios de práctica para quienes asistieron al encuentro.
El taller retomará en agosto
Desde la Biblioteca Popular del Paraná informaron que la escuela de ajedrez se encontraba en receso por las vacaciones de invierno, aunque las clases volverán a desarrollarse durante agosto.
Pérez Lindo indicó que el espacio estuvo destinado a personas desde los ocho años en adelante y convocó a quienes desearan sumarse. "Todos los martes por la tarde funciona la escuela de ajedrez. Quienes estén interesados pueden contactarnos por Instagram, Facebook o acercarse a la biblioteca", expresó.
La jornada concluyó con la proyección de "Juego Milenario Transcultural" y una invitación abierta para que nuevos participantes se incorporen a las actividades relacionadas con el ajedrez que se desarrollan en la institución.