Confirmaron quién era el policía retirado que murió atropellado por un conductor alcoholizado en Paraná. La víctima fue identificada como Roberto Daniel Galván, de 52 años, oficial retirado de la Policía de Entre Ríos y domiciliado en la capital provincial. El siniestro vial ocurrió durante la madrugada de este sábado sobre el puente de avenida Circunvalación y Blas Parera, mientras que el conductor del automóvil involucrado quedó detenido luego de que el test de alcoholemia arrojara resultado positivo.

El hecho se registró alrededor de las 6 de la mañana, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre una colisión entre un automóvil Toyota Yaris S 1.5 CVT y una motocicleta Honda Storm 125 cc que circulaban en el mismo sentido por avenida Circunvalación, en dirección oeste-este, hacia la salida de la ciudad.

Tragedia vial en Paraná (fuente Desde Entre Ríos)

Desde la Policía de Entre Ríos confirmaron la identidad de la víctima y señalaron que la investigación quedó en manos del fiscal de Delitos Complejos, Juan Pereyra, quien dispuso distintas medidas para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Cómo ocurrió el siniestro vial

El subjefe de la Jefatura Departamental Paraná, comisario inspector Claudio Claucich, brindó detalles sobre la mecánica inicial del accidente. "Por causas que se tratan de establecer, la motocicleta fue colisionada desde atrás por el vehículo, que impactó de manera frontal sobre la parte posterior del rodado", explicó el funcionario policial a Elonce.

Producto del fuerte impacto, Roberto Daniel Galván falleció en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas.

Tragedia vial en Paraná (fuente Desde Entre Ríos)

Tras la colisión, el automóvil continuó su recorrido y terminó impactando contra el guardarraíl central y una columna del sistema de alumbrado público.

La moto, en tanto, quedó tirada a aproximadamente 250 metros del violento impacto.

Las pericias accidentológicas fueron realizadas por personal del gabinete de Accidentología Vial de la Dirección General de Policía Científica, cuyos informes serán incorporados al expediente para reconstruir la secuencia del hecho.

El conductor dio positivo en el test de alcoholemia

En el automóvil viajaban dos personas. El conductor fue identificado como Agustín Alva, de 24 años, oriundo de Crespo, mientras que el acompañante, de 19 años, tenía domicilio en Villa Libertador San Martín.

Ambos fueron correctamente identificados por disposición judicial luego del siniestro.

Tragedia vial en Paraná (foto Elonce)

Uno de los datos centrales de la investigación surgió tras la intervención de personal de Tránsito Municipal. "Se efectuó el test de alcoholemia en el lugar y el resultado fue positivo para el conductor", confirmó Claucich. De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, el test de alcoholemia arrojó como resultado 1.41 gramos de alcohol por litro de sangre.

Cabe recordar que Ley Nacional de Alcohol Cero al Volante fija como límite legal 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre para conducir. La norma apunta a reforzar la seguridad vial y desalentar cualquier nivel de consumo previo a manejar, ya que está comprobado que reduce los reflejos, la capacidad de reacción y la atención al volante.

Tragedia vial en Paraná (foto Elonce)

Según se informó, los dos jóvenes regresaban de un boliche bailable ubicado en el balneario Thompson cuando ocurrió el choque.

Por disposición de la Justicia, el conductor también fue sometido a la extracción de muestras de sangre y orina, medidas que permitirán complementar los resultados obtenidos mediante el control de alcoholemia.

Galván, en tanto, iba a trabajar como sereno, pudo confirmar Elonce.

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El conductor quedó detenido

El fiscal de Delitos Complejos, Juan Pereyra, ordenó la detención del conductor mientras avanzan las actuaciones judiciales para establecer su eventual responsabilidad penal.

El joven fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde permaneció alojado a disposición de la Justicia.

En paralelo, los investigadores continuaron reuniendo pruebas periciales y testimoniales para determinar con precisión la mecánica del siniestro.

Los resultados de las pericias accidentológicas, junto con los estudios toxicológicos y demás elementos incorporados al expediente, serán analizados por la Fiscalía para establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque que provocó la muerte del policía retirado Roberto Daniel Galván.