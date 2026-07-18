Fuerte temporal ocasionó voladoras de techos y caída de árboles en localidades entrerrianas

El temporal en Entre Ríos dejó importantes consecuencias durante la madrugada de este sábado en distintos departamentos de la provincia. Las fuertes ráfagas de viento, acompañadas por lluvias intensas y caída de granizo, provocaron daños materiales en Federal y Colón, donde fue necesaria la intervención de personal policial y de los servicios de emergencia.

En ambos departamentos se registraron voladuras de estructuras, caída de árboles y postes, además de un accidente de tránsito. A pesar de los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico, no se reportaron personas evacuadas ni inundaciones.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y recomendaron circular con extrema precaución debido a la presencia de ramas y otros elementos sobre la calzada.

Voladuras de techos y postes caídos en Federal

Según informó la Jefatura Departamental Federal, los mayores inconvenientes se registraron entre las 3 y las 5 de la madrugada, cuando las ráfagas de viento alcanzaron su mayor intensidad.

Uno de los daños más importantes ocurrió en el predio del Club Cancha Dieguito, ubicado en la intersección de Santa Rosa y Ernesto González, donde el viento desprendió parte del techo de las instalaciones.

Destrozos por el temporal en Federal (foto Policía de Entre Ríos)

También se produjeron destrozos en la cancha del Club Las Flores, sobre calles Santa Fe y Mitre, donde el temporal arrancó el portón utilizado para el ingreso de ambulancias.

En el barrio Silbido, en la esquina de Alicia Moreau de Justo y Santa Fe, un poste del tendido eléctrico fue derribado por la fuerza del viento, mientras que en Artussi e Hipólito Yrigoyen cayó un árbol que debió ser retirado por personal de emergencia.

Desde la Policía confirmaron que no hubo personas evacuadas ni familias afectadas por anegamientos.

Daños materiales y un choque en Colón

El temporal también golpeó con fuerza al departamento Colón. Fuentes municipales confirmaron a Elonce que solo se asistió a una familia que sufrió voladura de un techo precario. “El inconveniente ya fue solucionando”, indicaron.

En la ciudad cabecera, un árbol cayó sobre un automóvil como consecuencia de las fuertes ráfagas, provocando importantes daños materiales en el vehículo. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Otro de los sectores afectados fue el predio de la Feria del Puerto, donde el viento derribó la carpa instalada en la zona portuaria y causando daños en la estructura.

Fuentes municipales confirmaron a Elonce que las carpas se estaban armando para el próximo fin de semana porque el proveedor de las estructuras no podía hacerlo en otra fecha, por lo cual, el evento mantiene su programación tal cual estaba prevista.

Temporal en Colón (fuente Radio Melody)

Accidente durante la tormenta

En medio de las adversas condiciones climáticas también se produjo un accidente de tránsito sobre la ex Ruta Provincial 26, a la altura de Altavista.

Por causas que aún son materia de investigación, dos vehículos colisionaron y fue necesaria la intervención de efectivos policiales y de los servicios de emergencia.

Hasta el momento no se difundió información oficial sobre el estado de salud de las personas involucradas ni sobre la mecánica del siniestro.

Temporal en Colón (fuente Radio Melody)

Piden extremar las precauciones

Las condiciones meteorológicas continuaban siendo inestables durante las primeras horas de este sábado, por lo que las autoridades insistieron en la necesidad de extremar las medidas de prevención al transitar por rutas y caminos de la provincia.

Las lluvias dejaron la calzada resbaladiza y, en distintos sectores, permanecían ramas, árboles caídos y otros elementos arrastrados por el viento, lo que incrementa el riesgo para quienes circulan.

Ante este escenario, recomendaron reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad entre vehículos y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones climáticas adversas.