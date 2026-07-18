Fatal accidente en Paraná: conductor alcoholizado atropelló y mató a un motociclista

Un hombre de 51 años falleció esta mañana luego de ser impactado por un automóvil sobre el puente de avenida Circunvalación y Blas Parera, en Paraná. El conductor del vehículo quedó demorado y el test de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 1,41 gramos de alcohol por litro de sangre.
Un fatal siniestro vial en Paraná se registró durante la mañana de este sábado sobre el puente que une avenida Circunvalación con Blas Parera. Como consecuencia del impacto, un motociclista de 51 años perdió la vida en el lugar, mientras que el conductor del automóvil involucrado quedó demorado por disposición de la Justicia.
Por disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el choque. El personal policial había sido comisionado hasta el lugar del accidente para asistir en la emergencia en el marco de los habituales operativos de seguridad y prevención que se desarrollan en la capital entrerriana.
Cómo ocurrió el accidente
De acuerdo con la información aportado por fuentes policiales, por causas que son materia de investigación, un Toyota Yaris S 1.5 CVT que circulaba por avenida Circunvalación en sentido oeste-este impactó desde atrás a una motocicleta Honda Storm 125 cc.
Producto de la violencia del choque, el motociclista sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció en el lugar antes de poder ser trasladado a un centro asistencial.
La identidad de la víctima no fue difundida oficialmente.
Tras el siniestro, la zona fue preservada para permitir el trabajo de los peritos.
En el lugar intervinieron efectivos de la Dirección General de Policía Científica, el Médico Policial y personal de Bomberos Zapadores, quienes realizaron las tareas de relevamiento y las pericias necesarias para reconstruir la mecánica del accidente.
Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Fiscalía de Delitos Complejos.
El automovilista estaba alcoholizado
El automovilista, un joven de 24 años, fue demorado por orden judicial mientras avanzan las diligencias investigativas.
Además, se le practicó el test de alcoholemia mediante pipeta, cuyo resultado fue positivo, con 1,41 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor que supera ampliamente el límite permitido por la legislación vigente.
De acuerdo a los datos a los que accedió Elonce, según manifestaciones del conductor del automóvil, tanto él como su acompañante regresaban del boliche bailable ubicado en inmediaciones de Balneario El Thompson, de la ciudad de Paraná.
La Fiscalía deberá determinar ahora las responsabilidades penales del conductor a partir de las pericias accidentológicas, los resultados de las pruebas realizadas y los demás elementos incorporados a la investigación.