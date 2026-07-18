Tormenta en Colón: caída de árboles, daños en predio ferial y un choque en ex Ruta 26

Una tormenta en Colón dejó importantes consecuencias durante la madrugada de este sábado, con intervenciones de personal policial y equipos de emergencia en distintos puntos del departamento. Las fuertes ráfagas de viento ocasionaron la caída de árboles, daños materiales y un siniestro vial, mientras las autoridades recomendaron extremar las precauciones ante la persistencia de las condiciones meteorológicas adversas.

Fuentes municipales confirmaron a Elonce que solo se asistió a una familia que sufrió voladura de un techo precario. “El inconveniente ya fue solucionando”, indicaron.

Uno de los episodios más importantes ocurrió en la ciudad de Colón, donde un árbol cayó sobre un automóvil estacionado a raíz de la intensidad del viento. Si bien el vehículo sufrió importantes daños materiales, en principio no se registraron personas lesionadas.

Daños en predio de la Feria del Puerto

El temporal también afectó el predio donde se desarrolla la tradicional Feria del Puerto, que está prevista para el próximo fin de semana.

Las fuertes ráfagas derribaron la carpa instalada en la zona del puerto de Colón, provocando daños en la estructura utilizada para el evento.

Fuentes municipales confirmaron a Elonce que las carpas se estaban armando para el próximo fin de semana porque el proveedor de carpas no podía hacerlo en otra fecha, por lo cual, el evento mantiene su programación tal cual estaba prevista.

Choque en la ex Ruta 26

Además de los daños ocasionados por el viento, durante la madrugada se produjo un accidente de tránsito sobre la ex Ruta Provincial 26, a la altura de Altavista.

Por causas que aún son materia de investigación, dos vehículos colisionaron y fue necesaria la intervención de efectivos policiales y de los servicios de emergencia.

Hasta el momento no se difundió información oficial sobre el estado de salud de las personas involucradas ni sobre la mecánica del siniestro.

Recomiendan extremar los cuidados

Las condiciones meteorológicas continuaban siendo inestables durante las primeras horas de este sábado, por lo que las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución.

Advirtieron que en distintos sectores de rutas y caminos permanecen ramas, restos de árboles y otros elementos arrastrados por el viento, además de calzadas resbaladizas por la lluvia.

En ese contexto, recomendaron reducir la velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones climáticas adversas.