Sería policía retirado el fallecido tras ser atropellado por conductor alcoholizado en Paraná

Un fatal siniestro vial en Paraná ocurrido durante la mañana de este sábado sobre el puente de avenida Circunvalación y Blas Parera dejó como saldo la muerte de un motociclista de 52 años. Desde la Policía confirmaron que el conductor del automóvil involucrado dio positivo en el control de alcoholemia y quedó detenido por disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre una violenta colisión entre un automóvil y una motocicleta que circulaban en el mismo sentido.

El subjefe de la Jefatura Departamental Paraná, comisario inspector Claudio Claucich, brindó detalles de lo ocurrido y del avance de la investigación.

Fatal accidente en Paraná (foto Elonce)

La motocicleta fue impactada desde atrás

Claucich explicó a Elonce que tanto el automóvil como la motocicleta circulaban por avenida Circunvalación en sentido oeste-este, es decir, en dirección de salida de la ciudad. "Por causas que se tratan de establecer, la motocicleta fue colisionada desde atrás por el vehículo, que impactó de manera frontal sobre la parte posterior del rodado", precisó el funcionario policial.

Como consecuencia del violento choque, el motociclista falleció de manera instantánea.

Tras el impacto inicial, el automóvil continuó su trayectoria y terminó chocando contra el guardarraíl central y una columna del sistema de alumbrado público.

La víctima tenía 52 años

El comisario confirmó que la víctima fatal era un hombre de 52 años, domiciliado en la ciudad de Paraná. De acuerdo a los primeros datos a los que accedió Elonce, se trataría de un oficial retirado de la Policía de Entre Ríos.

En tanto, en el automóvil viajaban dos ocupantes. El conductor tiene 24 años y es oriundo de Crespo, mientras que el acompañante, de 19 años, tiene domicilio en Villa Libertador San Martín.

Ambos fueron correctamente identificados por disposición judicial tras el siniestro.

Fatal siniestro vial en Paraná (foto Elonce)

El conductor dio positivo en el test de alcoholemia

Uno de los datos más relevantes de la investigación surgió a partir del control realizado por personal de Tránsito Municipal.

"Se efectuó el test de alcoholemia en el lugar y el resultado fue positivo para el conductor", confirmó Claucich.

Posteriormente intervino la Dirección General de Policía Científica, a través del gabinete de Accidentología Vial, que continuó con las pericias para establecer la mecánica del hecho.

Además, el conductor fue sometido a la extracción de muestras de sangre y orina como parte de las diligencias ordenadas por la Justicia.

Fatal accidente en Paraná: conductor alcoholizado atropelló y mató a un motociclista

Quedó detenido por orden de la Fiscalía

La causa quedó en manos del fiscal de Delitos Complejos, Juan Pereyra, quien dispuso distintas medidas procesales. Entre ellas, ordenó la correcta identificación de ambos ocupantes del automóvil y la detención del conductor.

El joven fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales, donde permanecerá mientras avanza la investigación para determinar su responsabilidad penal en el fatal accidente.

Las pericias accidentológicas y los resultados de los estudios complementarios serán determinantes para reconstruir con precisión cómo ocurrió el siniestro que terminó con la vida del motociclista.