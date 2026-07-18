Temporal en Concordia: no hay luz, fallaron las comunicaciones y el restablecimiento demandará varias horas

El temporal en Concordia dejó sin energía eléctrica a toda la ciudad, provocó importantes daños materiales y comprometió el funcionamiento de los servicios esenciales. Bomberos Voluntarios, la Cooperativa Eléctrica, ENERSA y el Gobierno de Entre Ríos trabajan desde la madrugada para reparar la infraestructura afectada y asistir a los vecinos, aunque advirtieron que la normalización del servicio demandará varias horas.

Las intensas ráfagas de viento provocaron voladuras de techos, caída de árboles sobre viviendas y vehículos, postes derribados y daños en las redes eléctricas y de telecomunicaciones. A ello se sumó la interrupción del suministro de agua potable como consecuencia del prolongado corte de energía.

Temporal en Concordia.-

El Gobierno provincial confirmó que mantiene un operativo conjunto con distintos organismos para atender la emergencia, especialmente en Concordia, una de las ciudades más afectadas por el fenómeno meteorológico.

Bomberos debieron trasladar a un paciente en una autobomba

El jefe de Bomberos Voluntarios de Concordia, Oscar Arce, describió a Elonce el complejo escenario que debieron afrontar durante la madrugada. "Hay muchas voladuras de techos, algunos árboles caídos sobre viviendas y sobre autos", resumió al referirse a las principales intervenciones realizadas por las dotaciones.

Sin embargo, aseguró que la situación más preocupante fue la caída de los sistemas de comunicación. "El problema más grave fue el tema de comunicación, ya que el 103 no funcionaba, que es el teléfono de emergencia", explicó.

Temporal en Concordia (foto Diario Río Uruguay)

La falta de comunicaciones también alcanzó al servicio de ambulancias. "Durante la madrugada vino una persona a buscar si podíamos llevar al padre al hospital Masvernat porque el 107 tampoco funcionaba para pedir una ambulancia. Hubo que cargarlo en una autobomba y llevarlo hasta el hospital", relató.

Además, los bomberos asistieron a personas electrodependientes y a familias que quedaron aisladas por árboles caídos. "Teníamos que sacar un árbol porque una persona necesitaba salir y utilizaba un equipo de oxígeno alimentado por energía eléctrica", recordó.

Piden reforzar los sistemas de comunicación para futuras emergencias

Arce consideró que el temporal dejó al descubierto la vulnerabilidad del sistema de comunicaciones durante eventos climáticos extremos. "Tenemos que volver a los equipos VHF para poder comunicarnos Policía, Bomberos y ambulancias", sostuvo.

El jefe del cuartel explicó que durante buena parte de la jornada permanecieron incomunicados con otros organismos. "Estamos totalmente incomunicados. No nos podíamos comunicar con nadie", afirmó.

También señaló que el propio cuartel sufrió las consecuencias del corte de energía. "No había ni agua en el cuartel. Siempre tenemos los móviles con combustible y agua cargada, pero la situación fue bastante problemática", comentó.

Toda la ciudad permanece sin energía eléctrica

El vicepresidente de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, Martín Santana, confirmó a Diario Río Uruguay que el corte afecta a toda la ciudad. "No tenemos energía en toda la ciudad desde las tres y algo de la mañana por un corte en la línea de 132 kV, que es operada por ENERSA", explicó.

Indicó que, una vez localizado el inconveniente, personal de ENERSA y de la Cooperativa comenzaron a trabajar en conjunto utilizando grúas y equipos especiales.

Temporal en Concordia (foto Diario Río Uruguay)

La principal dificultad se encuentra en una rama de grandes dimensiones que cayó sobre la línea de alta tensión y provocó la interrupción del servicio. "Una vez extraída la rama principal, habrá que revisar el resto de la línea. Se está operando con drones para inspeccionar toda la infraestructura", detalló.

El directivo explicó que además deberán verificarse los aisladores dañados antes de volver a energizar la línea principal.

Persistirán cortes durante varias horas

Santana advirtió que el restablecimiento del servicio no será inmediato.

Una vez recuperada la línea de alta tensión, deberán revisarse las redes de media y baja tensión, donde también se registraron múltiples daños provocados por el temporal.

"Hay lugares que realmente van a estar por muchas horas más sin energía", señaló.

Según explicó, la zona noroeste de Concordia aparece como uno de los sectores más comprometidos por la intensidad del viento. "Las ráfagas fueron muy importantes. No solamente volaron ramas y techos, también pueden verse árboles completamente torcidos", describió.

También colapsaron las comunicaciones

Los daños no se limitaron a la infraestructura eléctrica.

Santana informó que el temporal afectó severamente las redes de fibra óptica y la telefonía celular. "Los servicios de fibra óptica de todas las empresas están destruidos y además ya empezamos a quedarnos sin señal de celular porque se agotaron las baterías de respaldo de las antenas", explicó.

Temporal en Concordia (foto Diario Río Uruguay)

Esta situación agravó las dificultades para coordinar las tareas de emergencia durante las primeras horas posteriores al temporal.

El Gobierno coordina un amplio operativo

Frente a la magnitud de los daños, el Gobierno de Entre Ríos informó que mantiene un operativo conjunto con la Policía provincial, Defensa Civil, ENERSA, cooperativas eléctricas, el Ministerio de Desarrollo Humano y los municipios afectados.

El Ejecutivo precisó que ENERSA brinda asistencia técnica y operativa a la Cooperativa Eléctrica de Concordia y trabaja en coordinación con los equipos de la represa de Salto Grande para reparar las líneas de alta tensión dañadas.

Las autoridades señalaron que la reposición del servicio eléctrico se realizará de manera progresiva, por sectores, a medida que avancen las reparaciones.

Mientras tanto, los equipos provinciales continúan relevando daños, asistiendo a las familias afectadas y monitoreando la evolución de la situación en las localidades más castigadas por el temporal, especialmente en el norte entrerriano y la costa del Uruguay.