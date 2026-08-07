Allanamiento en un kiosco de calle Miguel David: cuatro detenidos y más de 200 dosis de droga secuestradas

Cuatro personas fueron detenidas durante un allanamiento por narcomenudeo en Paraná, realizado en una vivienda ubicada en la zona de calle Miguel David y las vías. Según informó la Policía a Elonce, los sospechosos fueron encontrados mientras fraccionaban cocaína y marihuana.

El procedimiento comenzó pasadas las 19:20 del jueves 6 de agosto y se extendió hasta cerca de las 2 de este viernes. Fue concretado por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, a través de la División Antidrogas, luego de una investigación que se prolongó durante aproximadamente dos meses.

Qué encontraron durante el allanamiento

De acuerdo con la información policial, al ingresar a la propiedad los efectivos encontraron a sus ocupantes mientras fraccionaban cocaína y marihuana y preparaban envoltorios que, según la investigación, estaban destinados a su posterior comercialización.

En el lugar funcionaba además un kiosco. Los investigadores sostienen que el comercio era utilizado para disimular la presunta venta de estupefacientes, una circunstancia que quedó incorporada a la investigación judicial.

Como resultado del operativo fueron detenidas tres mujeres y un hombre, quienes quedaron incomunicados y a disposición de la Justicia.

Cocaína, marihuana y dinero secuestrado

Durante la requisa se encontraron 107 envoltorios con marihuana y tres porciones compactas de la misma sustancia, con un peso total informado de aproximadamente 1,5 kilos.

También fueron incautados 160 envoltorios con cocaína presuntamente preparados para su comercialización, además de tres trozos compactos. En total, la sustancia alcanzó un peso aproximado de 136 gramos, según detalló la fuerza.

Los efectivos secuestraron además 350.000 pesos en efectivo, teléfonos celulares, cámaras de seguridad, rollos de bolsas y otros elementos que fueron incorporados a la causa para continuar con la investigación.

El allanamiento fue el resultado de aproximadamente dos meses de tareas investigativas desarrolladas por la División Antidrogas en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes a pequeña escala.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia.