Oficializaron la designación de Santilli como Jefe de Gabinete

El Gobierno nacional oficializó este martes una serie de cambios en su gabinete mediante decretos publicados en el Boletín Oficial. Entre las principales modificaciones, Diego Santilli fue designado como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, mientras que Fabián Horacio Fernández asumirá como secretario de Comunicación y Prensa.

Las designaciones fueron formalizadas a través de los Decretos 548/2026 y 551/2026, firmados por el presidente Javier Milei.

Santilli reemplaza a Manuel Adorni

El Decreto 548/2026 aceptó la renuncia de Manuel Adorni al cargo de jefe de Gabinete de Ministros y, al mismo tiempo, la dimisión de Diego Santilli como ministro del Interior.

A continuación, el Poder Ejecutivo designó a Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en una reorganización de las principales áreas del Gobierno nacional.

La norma también agradeció a ambos funcionarios "los servicios prestados" durante el desempeño de sus funciones.

Nuevo secretario de Comunicación y Prensa

Por otra parte, mediante el Decreto 551/2026, el Gobierno aceptó la renuncia, con vigencia desde el 25 de junio, de Javier Lanari como secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete.

En su reemplazo fue designado, desde el 29 de junio, Fabián Horacio Fernández, quien asumirá la conducción del área encargada de la comunicación institucional del Poder Ejecutivo.

Al igual que en el caso anterior, el decreto incluyó un reconocimiento a Lanari por los servicios prestados durante su gestión.

Reestructuración en la Jefatura de Gabinete

Los cambios forman parte de una reorganización de la estructura política del Gobierno nacional. Con la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y el traslado de Diego Santilli desde el Ministerio del Interior, el Ejecutivo redefinió dos cargos clave de la administración.

La designación de Fabián Fernández al frente de la Secretaría de Comunicación y Prensa completa la renovación oficializada este martes mediante los decretos presidenciales.